Французькі пристрасті: Холостяк зірвав маски з учасниць шоу

Микита Добринін (фото: facebook.com/nikitadobrynin)

8 випуск "Холостяка" запам'ятається глядачам несподіваними зізнаннями

Холостяк Микита Добринін, який після сьомого ефіру популярного телешоу розпрощався з темношкірою красунею з Італії, учасницею проекту Елізабет, повинен буде зіграти з іншими дівчатами в гру "французькі пристрасті", яка покликана зірвати маски.

Кожен, хто покидає гру у восьмому епізоді 26 квітня, виконує завдання з картки. Як коханка, дружина, таємна шанувальниця.

Наприклад, одним з них було подарувати подарунок, і учасниця шоу Наталія поцілувала Микиту в щоку.

Фото: instagram.com/holostyakstb

Холостяк вирішив таємно запросити на побачення Марину, яка з радістю прийняла запрошення.

Фото: instagram.com/holostyakstb

Софія повинна була відкрити таємницю, але не знала, що розповісти...

А Наталя запросила Микиту на кухню, щоб зробити йому сніданок... ⠀

Фото: instagram.com/holostyakstb

Красуні мають розповісти про свої таємні бажання, а Добринін зможе дізнатися, хто з учасниць вміє брехати і приховувати свої емоції. Також глядачі побачать несподівану церемонію троянд, на якій Микита здивує глядачів.

Фото: instagram.com/holostyakstb

Як повідомлялося, раніше найяскравіша учасниця проекту Вікторія розповіла про Микиту Добриніна.

Також ми писали про те, що на шоу Холостяк-9 між Олею і Наташею стався серйозний конфлікт.