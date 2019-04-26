Французские страсти: Холостяк сорвал маски с участниц шоу

Никита Добрынин (фото: facebook.com/nikitadobrynin)

8 выпуск "Холостяка" запомнится зрителям неожиданными признаниями

Холостяк Никита Добрынин, который после седьмого эфира популярного телешоу распрощался с темнокожей красавицей из Италии, участницей проекта Элизабет, должен будет сыграть с остальными девушками в игру "французские страсти", которая призвана сорвать маски.

Каждый, кто покидает игру в восьмом эпизоде 26 апреля, выполняет задачи из карточки. Как любовница, жена, тайная поклонница.

Например, одним из них было - подарить подарок, и участница шоу Наталья поцеловала Никиту в щеку.

Фото: instagram.com/holostyakstb

Холостяк решил тайно пригласить на свидание Марину, которая с радостью приняла приглашение.

Фото: instagram.com/holostyakstb

София должна была открыть тайну, но не знала, что рассказать...

А Наталья пригласила Никиту на кухню, чтобы сделать ему завтрак... ⠀

Фото: instagram.com/holostyakstb

Красавицы должны поведать о своих тайных желаниях, а Добрынин сможет узнать, кто из участниц умеет обманывать и скрывать свои эмоции. Также зрители увидят неожиданную церемонию роз, на которой Никита удивит зрителей.

Фото: instagram.com/holostyakstb

Как сообщалось, ранее самая яркая участница проекта Виктория рассказала о Никите Добрынине.

Также мы писали о том, что на шоу Холостяк-9 между Олей и Наташей произошел серьезный конфликт.