Холостяк 2019: учасниці влаштували жорсткі розбірки в прямому ефірі

Микита Добринін (facebook.com/nikitadobrynin)

На шоу Холостяк-9 між Олею і Наташею стався серйозний конфлікт

Шостий випуск дев'ятого сезону шоу Холостяк виявився досить насиченим на події. Так, Микита Добринін організував побачення з Ольгою і Наталею, яке ледве не переросло у бійку між учасницями.

До речі, дане побачення повинно було бути на виліт, а тому напруга між дівчатами, які і без того один одного не виносять, зросла ще більше.

Під час розмови з холостяком Оля обмовилася, що не хоче говорити при конкурентці. "Хвилююся через Наташу, її присутність. У нас нелегко будуються відносини. Я у її присутності не можу себе захистити", - поскаржилася дівчина.

Микита Добринін, щоб розібратися в ситуації, вирішив розповісти про це Наташі. В результаті вона рознервувалася і на емоціях заявила головному герою, що насправді Оля досить брутальна дівчина і точно може за себе постояти.

Після того, як головний герой залишив дівчат, Наталя вирішила з'ясувати, чому Ольга сказала Микиті, що боїться її, і заявила, що немає підстав боятися, коли нема чого приховувати. Дівчина сказала, що не хоче спілкуватися, і пішла, однак Наташу це не зупинило і вона пішла за нею.

Побачивши її, Оля зізналася, що хоче вдарити суперницю, тим не менше не стала проявляти агресію, так як вважала, що Наташа саме цього й хоче. В результаті Оля знову пішла. А коли дівчата приїхали в будинок до інших учасниць, то вона заявила, що Наталя під час спілкування з Микитою веде себе зовсім інакше, ніж з ними.

Ми також писали про те, що в житті головного холостяка України сталися раптові зміни. Добринін змінив місце проживання і показав шанувальникам своє нове житло в Києві. До речі в новій квартирі немає ще всіх меблів, тому Холостяк попросив у своїх друзів контакти тих, хто робить гарні меблі та речі для дому.

Микита Добринін в новому будинку (facebook.com/nikitadobrynin)

Раніше повідомлялося про те, що екс-учасниця шоу Юлія розповіла, що думає щодо Микити Добриніна та з якими думками вона покидала проект.