У Фоззі з ТНМК народилася двійня: фото з пологового будинку

Український музикант Фоззі повідомив про народження сина й дочки
Фоззі з ТНМК став щасливим батьком хлопчика і дівчинки. Про народження двійні один з лідерів української хіп-хоп групи ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Сьогодні, 21 квітня, 47-річний музикант опублікував фото з табличками "Це хлопчик" і "Це дівчинка".
Олександр "Фоззі" Сидоренко (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)
"У нас з Поліною дві новини. Дві дуже хороші новини", - написав новоспечений батько.
Користувачі мережі також прокоментували цю радісну новину.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що в Україні стрімко скорочується населення. Основна причина скорочення населення країни – зниження народжуваності. Так, в 2019 році народилося на 8% менше дітей, ніж у 2018 році. Також смертність вдвічі перевищує народжуваність. У 2019 році на 100 померлих припало 53 новонароджених.
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