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Населення України стрімко зменшується: чим це небезпечно для країни

STYLERЖиття    08.03.2020 - 17:02
Населення України стрімко зменшується: чим це небезпечно для країни
Населення України дуже швидко скорочується (фото: facebook.com/ra_vladpromo)

В Україні стрімко скорочується населення і це не обіцяє нічого хорошого

Населення України скорочується з кожним роком. За даними Держслужби статистики, в 2019 році в Україні проживало менше 42 млн осіб. При цьому за даними Кабміну, це число ще менше - 37,3 млн.

Фахівці Держстатистики зазначили, що чисельність населення України на 1 січня 2020 року становила 41 млн 902 тисячі 400 осіб, що на 250,8 тисяч осіб менше, ніж у минулому році. При цьому в 2018 році за один рік населення України скоротилося на 233,2 тисяч осіб.

Основна причина скорочення населення країни – зниження народжуваності. Так, в 2019 році народилося на 8% менше дітей, ніж у 2018 році. Також смертність вдвічі перевищує народжуваність. У 2019 році на 100 померлих припало 53 новонароджених.

За словами демографів, щоб населення країни припинило скорочуватися, треба щоб у кожній родині через 4-5 років було не менше ніж по чотири дитини. Про це повідомляє "Сегодня".

Так як такий сплеск народжуваності в наших реаліях просто неможливий, є альтернативний варіант – поповнити населення за рахунок постійних іммігрантів, які готові осісти в Україні. А для цього потрібно, щоб в країну щороку приїжджало близько 400 тисяч осіб.

При цьому в 2019 році в 2019 році в Україну на постійне місце проживання в'їхала 21,5 тисяча осіб.

Чим загрожує скорочення населення

Однією з негативних сторін скорочення є економічна. На ринку праці недостатня кількість людей. В даний час на пенсії виходить велика кількість людей, яких приблизно в півтора рази більше, ніж людей, які народилися в 1990-2000-х роках.

При цьому країну ще рятує те, що багато пенсіонерів продовжують працювати через невеликі пенсії. В даний час на одного офіційно працюючого жителя України, який сплачує внески в Пенсійний фонд, припадає більше одного пенсіонера.

Це означає, що через 3-5 років доведеться знову підвищувати пенсійний вік і страховий стаж.

Цікаво, що за словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, коли в країні занадто багато молоді – це теж погано, якщо держава не може їх працевлаштувати.

В Бразилії приміром, молодих людей набагато більше, ніж пенсіонерів, і частка молодого безробітного населення становить до 40%. У цих людей немає освіти, і професії. Крім того, у них немає бажання працювати.

Нагадаємо, що за словами експертів, на українців намагаються заощадити і надбавки до пенсій не буде.

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