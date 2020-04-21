У Фоззи из ТНМК родилась двойня: фото из роддома

Фоззи из ТНМК стал счастливым отцом мальчика и девочки. О рождении двойни один из лидеров украинской хип-хоп группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко сообщил на своей странице в Facebook.

Сегодня, 21 апреля, 47-летний музыкант опубликовал фото с табличками "Это мальчик" и "Это девочка".

Александр "Фоззи" Сидоренко (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

"У нас с Полиной две новости. Две очень хорошие новости", - написал новоиспеченный отец.

Пользователи сети также прокомментировали эту радостную новость.

Поздравляю!!! Растите большие и сильные;

Искренние поздравления, счастье малышам;

Вау! Поздравляю!

Саня, отличные две новости!!! Мои поздравления!! Жизнь прекрасна!!

Очень положительные новости! Искренне радуемся! Растите здоровы!

Супер! Поздравляем!

Искренние поздравления! Здоровья и счастья малышам, родителям выдержки, сил и радости от каждого дня!

Дуплетом. Вы крутые! Счастья здоровья!

Поздравляем! Счастливой судьбы малышам!

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в Украине стремительно сокращается население. Основная причина сокращения населения страны – снижение рождаемости. Так, в 2019 году родилось на 8% меньше детей, чем в 2018 году. Также смертность вдвое превышает рождаемость. В 2019 году на 100 умерших пришлось 53 новорожденных.

Ранее сообщалось о том, что эксперт озвучила проблему современных украинцев.