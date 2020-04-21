У Фоззи из ТНМК родилась двойня: фото из роддома

Украинский музыкант Фоззи сообщил о рождении сына и дочери
Фоззи из ТНМК стал счастливым отцом мальчика и девочки. О рождении двойни один из лидеров украинской хип-хоп группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко сообщил на своей странице в Facebook.
Сегодня, 21 апреля, 47-летний музыкант опубликовал фото с табличками "Это мальчик" и "Это девочка".
Александр "Фоззи" Сидоренко (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)
"У нас с Полиной две новости. Две очень хорошие новости", - написал новоиспеченный отец.
Пользователи сети также прокомментировали эту радостную новость.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что в Украине стремительно сокращается население. Основная причина сокращения населения страны – снижение рождаемости. Так, в 2019 году родилось на 8% меньше детей, чем в 2018 году. Также смертность вдвое превышает рождаемость. В 2019 году на 100 умерших пришлось 53 новорожденных.
Ранее сообщалось о том, что эксперт озвучила проблему современных украинцев.