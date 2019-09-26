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Названо улюблений алкоголь Зеленського: що і як вживає президент

STYLERПерсони    26.09.2019 - 21:23
Названо улюблений алкоголь Зеленського: що і як вживає президент
Улюблений напій Зеленського (фото: facebook.com/kvartal95)

У Володимира Зеленського є одне важливе правило щодо напоїв та їжі

Володимир Зеленський не особливо любить алкогольні напої, але і не називає себе абсолютно непитущою людиною. Давно вже не секрет, що президент України надає перевагу червоному вину. Але за особливої нагоди може випити пива з народом, як показала недавня практика в Дніпрі.

"Особливо не п'ю. Випиваю вино. Я дуже люблю червоне вино", - сказав одного разу Зеленський.

Названо улюблений алкоголь Зеленського: що і як вживає президент

Володимир Зеленський у Дніпрі (фото: facebook.com)

Так, нещодавно з'ясувалося, що президент не відмовиться і від пива - головне в хорошій компанії. Так під час свого візиту в Дніпро президент випив розливного вуличного пива разом з Богданом, Філатовим, а також городянами.

Володимир Зеленський у Дніпрі (відео: YouTube/Ze! Life)

Варто відзначити, що у президента є одне важливе правило, що б не їв і не пив гарант, - ніколи не робити це на самоті, адже йому надзвичайно важливо, щоб за столом з ним хтось був. Саме тому Зеленський дуже любить вечері, коли збирається вся родина.

Названо улюблений алкоголь Зеленського: що і як вживає президент

Володимир Зеленський (фото: facebook.com/zelenskiy95)

До речі, раніше Володимира Зеленського можна було назвати справжнім кофеманом. Але зараз президент намагається звести вживання цього напою до мінімуму.

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