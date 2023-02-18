Эти фото в соцсетях выдают, что вы несчастливы в любви

Красивые постановочные или студийные фото

Если именно такие "вылизанные" обработанные фото – основной контент страницы, это повод задуматься о проблеме.

Ведь значительное количество профессиональных фотосессий может свидетельствовать, что оба человека в паре или кто-то один пытаются скрыть от окружающих то, что они действительно несчастливы.

Фото с подарками

Особенно любят таким кичиться женщины, выкладывая фотографии с розами, дорогими подарками. Так они демонстрируют всему миру свою значимость для мужчины и стремятся вызвать зависть.

Здесь важно понимать, есть ли фото с любимым человеком или везде одни подарки. Если последнее – это свидетельствует, что финансовая составляющая – основа отношений, а счастья, как известно, это не приносит.

Куча общих фото

Если все фото словно кричат "посмотрите – это моя вторая половинка", то это явная проблема.

Таким поведением партнер пытается как бы получить одобрение от окружающих. Он следит за лайками и комментариями в стиле "какая классная пара", чтобы получить для себя подтверждение, что счастлив

Полное отсутствие снимков с партнером

Если на странице нет ни одной фотографии со второй половинкой, это может быть тревожным знаком того, что они стесняются отношений или не ценят их.

Особенно плохо, когда есть фото с бывшим партнером, но нет ни одного снимка с нынешним. Это уж точно нездорово.

Сплошные "горячие" селфи

Когда человек в отношениях выкладывает достаточно откровенные фото, это не считается нормой.

Скорее всего, такой человек и дальше в "активном поиске", а нынешнего партнера воспринимает как временную гавань.

Фотографии детей

Особенно этим грешат женщины, которые после рождения ребенка выкладывают в соцсети только снимки детей.

Это явным образом указывает на то, что все внимание сосредоточено именно на ребенке, а мужчина отошел на второй план.