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Фото Херсона продают за 25 тысяч: как выглядит редкий кадр

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Херсон, Пятница 21 октября 2022 10:55
Фото Херсона продают за 25 тысяч: как выглядит редкий кадр Современное фото Херсона (GettyImages)
Автор: Светлана Мащенко

Наш Херсон, временно оккупированный врагами, уже скоро вернется под флаги Украины, написав очередную страницу в истории славного города. Пока же смотрите на старинное фото Херсона, которое сейчас считается большой ценностью.

Редкий кадр показали на сайте для коллекционеров.

Размер изображения 18 на 13 сантиметров. Это фото входит в десятку первых отраженных видов города Херсона.

В кадре можно увидеть водонапорную башню на Привозной площади в Херсоне.

Дата фотосъемки: 1869 год.

Коллекционер находится в Киеве и готов продать снимок за 25 тысяч гривен.

Фото Херсона продают за 25 тысяч: как выглядит редкий кадрФото Херсона продают за 25 тысяч: как выглядит редкий кадр

Фото: Херсон, Привозная площадь, 1869 год (violity.com)

Для справки

Привозная площадь (или Привоз) – бывшая площадь в Суворовском районе города Херсона. Была расположена между современными улицами Шолом-Алейхема, Преображенской и Воронцовской, у Святодуховского собора и на месте общеобразовательной школы № 14. Была крупным центром местной торговли.

Фото Херсона продают за 25 тысяч: как выглядит редкий кадр

Фото: Святодуховский собор в Херсоне сейчас (wikipedia)

Площадь была основана в конце XVIII столетия. Позже был сделан с площади рынок "Привоз", на который крестьяне из соседних сел привозили на продажу свою продукцию. Особенностью этого рынка было то, что на нем не продавали рыбу. Зато торговали скотом, голубями, разным живым товаром.

Рынок был ликвидирован в 1930 годы. Вместо площади на его территории построили школу №14 и детский сад.

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Херсон