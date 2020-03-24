Гроші потечуть рікою: астрологи назвали знаки Зодіаку, які розбагатіють в квітні

Гороскоп на квітень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким квітень принесе фінансове благополуччя

Гороскоп на 2020 рік говорить, що він буде насичений і багатий на кардинальні зміни в усіх сферах життя. Більшість представників зодіакального сузір'я зможуть поліпшити своє матеріальне становище, добитися визнання в суспільстві та навіть зустріти свого супутника життя.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким зірки обіцяють істотний прибуток у квітні.

Овен

Зірки будуть у квітні на стороні Овнів і крім значного прибутку на основній роботі, можуть з'явитися і додаткові джерела доходу. Не варто відмовлятися від відряджень та ділових поїздок, так, як це обіцяє підвищення статусу. А ось хвалитися оточенню, астрологи не радять.

Телець

Квітень стане перспективним і прибутковим місяцем для Тельця, і представники цього знака просто перетворяться на магніт для грошей. Місяць буде вдалим для давно запланованих покупок, але смітити грошима даремно не варто. З додаткових джерел варто відкласти трохи на чорний день. Можливий виграш у лотерею, несподівана угода або знахідка.

Лев

У квітні Левам не доведеться переживати за фінанси жодного дня. Проблеми вирішуватимуться самі по собі, а у відповідальний момент на виручку прийдуть друзі. В цілому місяць буде прибутковим – можливі повернення старих боргів, виплата гонорарів за давно зроблений проєкт або підвищення зарплати. Астрологи рекомендують у квітні не брати кредити, бо можуть бути проблеми з відсотками. Не відмовляйтеся від ділових зустрічей – вони обіцяють впливове знайомство.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що чекає всі знаки Зодіаку в період з 23 по 29 березня.