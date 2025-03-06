Премия, повышение или большая зарплата. Только 3 знакам Зодиака очень повезет на работе

Водолей

Гороскоп на пятницу сулит вам редкий шанс. Постарайтесь не поддаваться панике и не подавляйте свои амбиции. Вы сможете многого достичь, если перейдете от слов и сомнений к решительным действиям, это действительно важно.

Не позволяйте себе довольствоваться малым. На работе вам могут предложить повышение или новый проект - соглашайтесь и идите вперед, даже если вам кажется, что вы не готовы к радикальным переменам. Удача на вашей стороне, пора покорять этот мир.

Рак

Вас ждет щедрая награда за ваши старания. Если вы приложили максимум усилий и не позволяли себе паразитировать на успехах коллег, то в пятницу вас могут заметить. Однако если вы едва ли можете назвать себя действительно честным и ответственным работником, на подарки судьбы можно не надеяться.

Начинайте менять свою жизнь, на работе вам стоит проявлять инициативу и брать на себя важны задачи. Звезды сулят вам успех, а потому не тратьте время на то, что никак не поможет вам в продвижении по карьерной лестнице. Делайте то, чего от вас ждут.

Скорпион

Денежный гороскоп на 7 марта сулит вам большой прорыв. Вы сможете обойти конкурентов и покорить небывалые высоты. Однако помните о том, что люди, которым придется терпеть поражение, могут оказаться подлыми и завистливыми.

Враги попытаются помешать вашим планам, но бояться не стоит. Продолжайте двигаться вперед и не ведитесь на провокации. Держите себя в руках и не проявляйте лишние эмоции, они могут вам сильно помешать.

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