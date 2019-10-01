Формула Штайнмайера: під Офісом президента зібрався мітинг (відео)

Після брифінгу президента України Володимира Зеленського у вівторок, 1 жовтня, представники "Національного корпусу" оголосили про мітинг і закликали приходити до Офісу президента.

Основний посил акції – це протест проти підписання українською стороною "формули Штайнмайера". Представники "Національного корпусу" вважають, що дане рішення – це капітуляція.

На даний момент під Офісом президента зібралося вже досить представників "Національного корпусу", а також радикально налаштовані молоді люди. Вони вигукують гасла: "Ні капітуляції!", "Порошенко, Медведчук і Зеленський під виглядом миру ведуть до капітуляції".

Володимир Зеленський на терміновому брифінгу зазначив, що виборів на Донбасі не буде до тих пір, поки не буде відновлено контроль кордону з РФ. Також він додав, що вибори неможливі до тих пір, поки на Донбасі знаходяться українські військові.

"Ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і бути не може. Закон про особливий статус Донбасу діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон, який буде розробляти парламент у співпраці і публічно обговорені з суспільством. В цьому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Тому не буде ніякої капітуляції ... Формула Штайнмайера повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус, якого ще немає", - висловив свою позицію Володимир Зеленський.