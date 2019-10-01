Зеленський: виборів на Донбасі не буде без контролю кордону з РФ

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна не буде проводити вибори, якщо там є військові РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виборів на Донбасі не буде до контролю кордону з Російською Федерацією (РФ). Про це він повідомив на брифінгу 1 жовтня, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, Україна не буде проводити вибори, якщо там є військові РФ.

"Якщо ми хочемо, щоб вибори пройшли згідно законодавства України, то ми розуміємо, що не може бути кулементів. Кордон повинен бути наш", - говорить він.

Він додав, що це повинно бути прописано і потрібно це обговорювати.

"Якщо там хтось буде- виборів не буде. Ми ніколи не підемо проводити вибори, якщо там є військові", - говорить президент.

Відзначимо, що 1 жовтня в Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Попереднє засідання відбулося 18 вересня. Тоді українська сторона на переговорах у Мінську висунула умови реалізації "формули Штайнмайєра".

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що в Мінську була досягнута домовленість про розведенні військ в Петровському і Золотом. Також він зазначив, що місцеве населення буде захищено. За його словами, прикладом для цього є розведення військ у Станиці Луганській.