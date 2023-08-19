Никогда не делайте эти вещи после разрыва отношений. Психолог предостерегла от ошибок

Каждый из нас на определенном этапе жизни сталкивается с моментом, когда приходит понимание, что дальше с этим партнером нет будущего. Разрыв и первый период после него большинство людей переживают очень тяжело. На этом этапе многие допускают ошибки и этим усугубляют ситуацию. Однако есть вещи, которые точно не стоит делать после расставания с партнером.

Какие вещи нельзя делать после разрыва отношений

Психолог выделила 12 вещей, которые не следует делать после расставания с любимым человеком. А именно:

следить за бывшим партнером в соцсетях

продолжать быть вместе в одном кругу друзей, проекте

думать, что вы истинные духовные родственники, и что вы единственный/единственная, кто может понять бывшего партнера

писать как можно чаще, объясняя это тем, что вы остались друзьями

следить за человеком не только в соцсетях, но и в реальной жизни

плохо говорить о бывших партнерах

возвращать вещи лично - лучше попросить друзей или знакомых, или воспользоваться услугами почты

переключаться сразу на отношения с другим человеком

представлять, как партнер страдает

думать: "А что, если он/она все поймет?"

регистрироваться на всех сайтах знакомств

убиваться горем

"Этими действиями вы сами себе мешаете забыть бывшего партнера, а разрыв переживается более болезненно", - подчеркнула Шевченко.

Есть ли шанс на отношения с бывшим

"Разбитую вазу не склеишь, а если склеишь, она упадет в цене. Эта знаменитая фраза характеризует отношения с бывшими. Однако возродить прошлую любовь и даже заключить повторный брак люди решаются часто", - говорит психолог.

Она отмечает, что нельзя утверждать, что с бывшим партнером невозможно построить гармоничные отношения, ведь все зависит от причин развода.

"Также нельзя утверждать, что люди не меняются. Ведь одни черты личности можно скорректировать, другие - нет. Например, нельзя изменить характер человека. Весельчак и душа компании не превратится в домашнюю тихоню. И наоборот, от интроверта не надо ждать, что он станет эмоциональным и активным", - объясняет эксперт.

В свою очередь, жизненные цели, привычки, приоритеты меняются с возрастом и под влиянием жизненных обстоятельств. К примеру, карьерист может стать семьянином, или наоборот. Поэтому вполне возможно, что бывшие супруги изменятся настолько, что смогут принять друг друга и построить новую семью.

"Но в большинстве случаев, если люди развелись, то отношения нужно оставить в прошлом раз и навсегда. Особенно если любовь закончилась недавно и раны еще не зажили", - говорит Шевченко.

Она также отмечает, что после первого месяца, а чаще через одну-две недели возникнут те же проблемы, из-за которых в паре вспыхивали конфликты. Все вернется как было и люди снова разойдутся. Это обреченный сценарий.

"Но иногда счастливое воссоединение бывших любимых все же возможно. Это может произойти только тогда, когда после расставания прошло достаточно времени и люди серьезно изменились. Если о старых отношениях уже ничего не напоминает, можно попытаться построить новые", - говорит психолог.