Призерка Олімпіади в Токіо продала медаль За 3 млн грн, щоб допомогти хворій дитині

Полька Марія Андрейчик, яка завоювала срібну медаль на Олімпіаді 2020 в Токіо, продала її. Вона зробила це для того, щоб допомогти хворій дитині.

Про це спортсменка розповіла у себе на сторінці в Instagram.

25-річна метальниця списа Марія Андрейчик виставила свою нагороду на аукціон. І покупець знайшовся. Медаль придбала польська мережа цілодобових продовольчих магазинів. Всього за медаль вдалося вторгувати 3,5 мільйони гривень (500 тисяч польських злотих).

"Медаль, яку я виставила на аукціон минулого тижня, продана. Разом з пожертвуванням переможця аукціону ми зібрали для Мілоша понад півмільйона злотих (понад 100 тисяч євро)", – написала Андрейчик.

Всі виручені за медаль кошти підуть на лікування маленького хлопчика Мілоша, у якого діагностовано серцева вада. Сама дитина знаходиться в США.

Сама спортсменка перемогла рак

Зазначимо, що молода Олімпійська призерка сама нещодавно поборола онкологічне захворювання. У 2016 році Андрейчик потрапила на операційний стіл і була змушена пропустити весь наступний сезон. У неї тоді почалися проблеми з носом. Марія не могла нормально спати. Лікарі зробили рентген. Виявилося, що в носових пазухах є остеосаркома (пухлина, що походить з кісткової тканини). Спочатку Андрейчик була шокована, коли почула, що це рак. Але після з'ясувалося, що це лікується без хіміотерапії.

Марія Андрейчик (фото: instagram.com/m.andrejczyk)