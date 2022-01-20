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Найпопулярніша послуга в Україні: глава Мінцифри розповів про нові функції в "Дії"

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Четвер 20 січня 2022 09:08
Найпопулярніша послуга в Україні: глава Мінцифри розповів про нові функції в "Дії" Фото: у Мінцифрі розповіли про нові можливості в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про нові корисні функції в додатку "Дія", що вже стали доступні, та які незабаром запрацюють.

Про це чиновник висловився в ефірі "Сніданок з 1+1".

Серед важливих нововведень, що стали працювати, він назвав, зокрема, оповіщення про кредитні історії, про судові справи, відображення автоцивілки, спрощена генерація "Дія.Підпису".

А незабаром буде можливість зміни місця реєстрації через додаток або портал "Дія".

Глава Мінцифри зазначив, що довідка про отримання бустерної дози вакцини від коронавірусу буде показуватися в "Дії" до кінця січня.

Крім того, з 24 січня з'явиться можливість витрачати "ковідну тисячу" на покупку ліків в аптеках. Федоров звернув увагу, що мова йде про аптеки, які "цифровізовані", щоб там був термінал для проведення оплати.

Оскільки зараз функціонал в "Дії" зростає, міністр рекомендує для їх запуску і роботи оновлювати додаток (не видаляти на смартфоні та завантажувати заново, а оновлювати через Google Play Маркеті або App Store)

Висловлюючись про функцію оповіщення про кредитні історії, Федоров назвав її "надважливою послугою для безпеки даних, тому що у нас філософія - захищати персональні дані українців".

"І коли людина отримує кредит, обов'язковий крок - це перевірити кредитну історію. І тепер є можливість, коли ви її перевіряєте, вам у "Дію" приходить повідомлення, що такий-то банк перевіряє вашу кредитну історію... Таким чином, якщо шахраї зламали вашу сім-карту, або ви втратили телефон, або інша проблема, то ви отримуєте оповіщення і можете зв'язатися з банком, заблокувати цю транзакцію", - пояснив він.

Крім того, міністр розповів про підготовку до запуску послуги зміни місця реєстрації через "Дію" - зараз тестування проходить на фінальному етапі.

"Це найпопулярніша послуга в Україні. Ми цього "монстра" два роки лупцювали. Нарешті скоро можна буде змінити місце реєстрації і через додаток, і через портал у кілька кліків", - зазначив Федоров.

Відео: глава Мінцифри Михайло Федоров розповів про нові функції в "Дії"

Нагадаємо, нещодавно у додатку "Дія" оновили цифровий підпис, і тепер він доступний без рухів головою - достатньо зайти в додаток, натиснути Меню-"Дія.Підпис" та моргнути.

Додамо, раніше в Держспецзв'язку заявили, що дані мільйонів українських автовласників не постраждали при масштабній кібератаці.

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Михайло Федоров Дія Міністерство цифрової трансформації
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