Підвищення прожиткового мінімуму: як зміняться пенсійні виплати з 1 грудня

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

Планове підвищення закладене у законі про державний бюджет

Пенсійний фонд України здійснив перерахунок пенсій у зв’язку з підвищенням з 1 грудня 2020 року прожиткового мінімуму. Виплату перерахованих пенсій буде розпочато з 4 грудня.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Як зазначається в повідомленні, з 1 грудня 2020 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшується із 1712,00 до 1769,00 грн. Це стало підставою для перерахунку тих складових пенсійної виплати, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму.

Це, насамперед, розмір мінімальної пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж. Тим непрацюючим пенсіонерам, які мають значну тривалість страхового стажу і їх пенсії, обчислені з урахуванням набутого страхового стажу та заробітної плати, більші за мінімальні, перераховано доплату за понаднормовий стаж, яка визначається у відсотках до розміру прожиткового мінімуму, йдеться в повідомленні ПФУ.

Крім того, збільшено мінімальні пенсійні виплати, зокрема, шахтарям, особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС, а також надбавки, доплати, підвищення деяким категоріям громадян. Також перераховано розмір надбавки донорам. З 1 грудня він становить 218,90 грн.

Нагадаємо, з 1 грудня 2020 року в Україні підвищується прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір мінімальної пенсії. Згідно з законом, з 1 грудня мінімальна пенсія зросте на 57 гривень - з 1712 гривень до 1769 гривень. Це друге підвищення за цей рік: з 1 липня її підвищили на 74 гривні. Всього у 2020 році мінімальна пенсія зросла на 8%.

Відзначимо, станом на 1 жовтня 2020 року середній розмір виплати для 11,220 млн пенсіонерів становив 3 410,60 гривень. Таким чином, за останній квартал розмір пенсій зріс на 17,06 грн або на 0,5% (на 1 липня 2020 року середній розмір пенсій становив 3 393,54 грн).