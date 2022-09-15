Фонд Ахметова передав ще одну партію гумдопомоги до Донецької області

Фонд Ріната Ахметова на днях відправив до Донецької області ще одну партію з понад тисячею продуктових наборів.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

До складу переданих наборів увійшли: макарони, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

Загалом фонд уже передав до Донецької області понад 99,5 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.