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Фонд Ахметова передал еще одну партию гумпомощи в Донецкую область

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Четверг 15 сентября 2022 11:51
Фонд Ахметова передал еще одну партию гумпомощи в Донецкую область Фото: Фонд Ахметов еще одну партию гумпомощи в Донецкую область (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова на днях отправил в Донецкую область еще одну партию с более тысячью продуктовых наборов.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В состав переданных наборов вошли: макароны, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом фонд уже передал в Донецкую область более 99,5 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.

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