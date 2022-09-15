Фонд Ахметова передал еще одну партию гумпомощи в Донецкую область

Фонд Рината Ахметова на днях отправил в Донецкую область еще одну партию с более тысячью продуктовых наборов.

В состав переданных наборов вошли: макароны, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом фонд уже передал в Донецкую область более 99,5 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.