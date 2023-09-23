Массажист рассказал, как обуздать стресс и негатив за 5 минут

Но со стрессом нужно бороться, ведь если вы хотите прожить интересную, насыщенную и долгую жизнь - нужно работать.

Стресс - очень опасная вещь, от которой можно получить много проблем со здоровьем. Но, конечно, его невозможно избегать. Личные вопросы, работа, навязчивые вопросы в голове, неконтрлируеммые ситуации - все это приводит к отрицательным эмоциям.

О том, какое влияние имеет стресс на нас и как его обуздать, РБК-Украина (проект Styler) рассказал массажист-реабилитолог Владимир Ткаченко.

Стресс и его влияние на нашу жизнь

У каждого человека стресс проявляется по-своему. Все зависит от того, какой у вас темперамент, характер, как справляетесь с эмоциями, если вообще умеете ими управлять. Но, конечно, большую роль играет ваше восприятие мира.

Наверное, каждый замечал людей, которые реагируют на все с позиции решения, а другая часть с позиции проблем. Так вот, один имеет более положительную картину мира в своей реальности, а другая половина - отрицательную.

Показатели стресса

Низкий иммунитет, спазмы, функциональные дисфункции, избыточный вес, хронические заболевания - причиной этого списка нарушений может стать стресс, а точнее стрессовые гормоны, которые в излишнем объеме выделяются и не сжигаются физической активностью.

Эти гормоны раньше помогали нам выжить, они выполняли жизненно необходимую функцию - догнать добычу, или наоборот - мы были добычей и нужно было бежать и спасать свою жизнь.

"Интересный факт - в нашей современности после конфликта с руководством, например, физическая активность это - продолжить клацать по клавиатуре. А реакция мозга одинаковая. И в случае смертельной опасности, и в случае конфликта или спора", - делится наблюдениями Владимир.

Для того чтобы разобраться, что же такое стресс, стоит проговорить, какую угрозу он имеет для нашего организма и мозга.

Чем опасен стресс

По словам Ткаченко, мало кто знает, что хронический стресс способен привести к уменьшению объема мозга, особенно его части - гиппокампа, которая влияет на развитие такой страшной болезни, как Альцгеймер. К счастью, эта часть мозга способна регенерировать, но для этого нужно иметь нормальный режим сна.

Итак, если у вас наблюдаются проблемы со сном - пожалуйста, не списывайте это на особенности организма или творчество. Сбитый режим сна - не является нормой и может привести к серьезным последствиям.

Также, хроника влияет и на вашу долговременную память - она уменьшается. И, по словам Владимира, все это все научно доказанные факты.

Далее в ответ на хронический стресс, то есть на кортизол, если говорить на языке гормонов, выделяется дофамин - гормон счастья, это организм так борется с последствиями стресса.

Вот только проблема в том, что с течением времени уменьшается чувствительность к этому гормону и соответственно человек не испытывает удовольствия. Так же как со временем уменьшается чувствительность к наркотикам или алкоголю - потому и возникает зависимость.

"Короче говоря, от хронического стресса, человек теряет способность испытывать удовольствие", - отмечает Ткаченко.

Усталость надпочечников, а именно они выделяют кортизол, со временем приведет и к более худшим проблемам, чем плохое настроение:

снижение иммунитета

снижение уровня внимания

плохой внешний вид

нарушение работы сердечно-сосудистой системы

снижение мотивации

ухудшение работы нервной системы

По рекомендациям эксперта, для того чтобы снизить уровень влияния стресса на организм, нужно начать совершать несколько простых действий.

Как бороться со стрессом

Физическая активность

Обязательно присутствие физических нагрузок и желательно безжалости к себе, потому что при хронике нужно действительно пахать, а сил на это может не хватать, ведь организм истощен стрессом.

"Я несколько раз испытывал стресс, не хронический и хорошая тренировка его действительно сократила", - комментирует свой случай реабилитолог.

Отказ от просмотра новостей

Доказано, что проблемы с надпочечниками встречаются у всех любителей новостей, а это всегда стресс. Давайте хотя бы вспомним своих родителей, постоянно разговаривающих с ведущими новостей. Интересно то, что когда их отлучали от экрана на 3-4 дня, уровень кортизола падал на 50-70%.

Здоровый сон

"Спи - не сиди в телефоне или за просмотром сериала пол ночи", - советует Владимир.

Также рекомендуется и дневной сон, который люди начинают ценить только во взрослом возрасте.

Сбалансированное питание

Не стоит надеяться только на добавки в виде таблеток, лучше просто покупать нормальные продукты, способные наполнить организм нужными витаминами, минералами и микроэлементами.

Прогулки

Прогулка на свежем воздухе должна продолжаться как можно дольше и чаще, ведь, во-первых, ходьба - это спорт, а во-вторых, свежий воздух хорошо влияет на состояние организма. Ежедневная норма 1,5-2 часа А после стрессовых ситуаций нагрузка должна быть еще более активной - это поможет оставаться вам здоровым и пребывать в хорошем самочувствии.

Трудотерапия

Да, вы можете поработать, но это считается только в том случае, если ваша работа не принесет вам еще большего стресса. В таком случае найдите другой способ трудотерапии. К примеру, можете кому-то помочь, но не будьте Робинзоном, потому что истощение тоже не доведет до добра.

Тактильный контакт

Все эти нежности можно назвать одним словом - это окситоцин, гормон, который оказывает положительное влияние на организм и помогает в борьбе со стрессом.

Стресс - это не о здоровье и вовсе не о нормальной жизни. И если вы чувствуете хотя бы маленькое его влияние на себе, воспользуйтесь советами массажиста-реабилитолога и ощутите легкость в своих буднях.