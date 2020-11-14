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Фітнес-клуб Києва організував "чергові групи" і продовжує працювати попри карантин вихідного дня

Київ, Субота 14 листопада 2020 12:01
Фітнес-клуб Києва організував "чергові групи" і продовжує працювати попри карантин вихідного дня
Київський фітнес-клуб ігнорує рішення уряду (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Фітнес-клуб у Києві продовжив роботу у вихідні дні попри рішення уряду

В Україні 14 листопада набула чинності постанова уряду щодо карантину вихідного дня. Згідно з новими обмеженнями, у суботу та неділю до кінця листопада можуть працювати лише продуктові магазини, аптеки, ветеринарні аптеки, автозаправки, СТО, банки, пошта, доставка їжі.

Втім, попри заборону, один зі столичних фітнес-клубів вирішив проігнорувати рішення КМДА та Кабміну і продовжив приймати клієнтів.

Так, у соцмережі клубу напередодні з'явився розклад занять на вихідні дні. Адміністратори закладу переконують, що таке рішення ухвалили на прохання клієнтів.

Уточнюється, що для тренування треба попередньо записатися. Також окрім звичних тренувань, як зазначається, будуть паралельно проведені й онлайн заняття в Zoom. За таке тренування теж треба заплатити і вартість аналогічна тій, яка під час групового заняття у клубі.

"Дівчата, на ваші прохання залишили на вихідних чергові групи", - з таким текстом напередодні надійшли клієнтам СМС на телефони.

Фітнес-клуб Києва організував &quot;чергові групи&quot; і продовжує працювати попри карантин вихідного дня

Київський фітнес-клуб працює у карантин вихідного дня (фото: скріншот з Instagram)

Нагадаємо, у Софійському соборі на період нового карантину, у суботу та неділю, скасували усі богослужіння.

Також ми раніше писали, що в карантин вихідного дня "Епіцентр" запрацював по-новому.

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