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Фитнес-клуб Киева организовал "дежурные группы" и продолжает работать несмотря на карантин выходного дня

Киев, Суббота 14 ноября 2020 12:01
Фитнес-клуб Киева организовал "дежурные группы" и продолжает работать несмотря на карантин выходного дня
Киевский фитнес-клуб игнорирует решение правительства (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Фитнес-клуб в Киеве продолжил работу в выходные дни несмотря на решение правительства

В Украине 14 ноября вступило в силу постановление правительства о карантине выходного дня. Согласно новым ограничениям, в субботу и воскресенье до конца ноября могут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветеринарные аптеки, автозаправки, СТО, банки, почта, доставка еды.

Впрочем, несмотря на запрет, один из столичных фитнес-клубов решил проигнорировать решение КГГА и Кабмина и продолжил принимать клиентов.

Так, в соцсети клуба накануне появилось расписание занятий на выходные дни. Администраторы заведения убеждают, что такое решение приняли по просьбе клиентов.

Уточняется, что для тренировки надо предварительно записаться. Также кроме привычных тренировок, как отмечается, будут параллельно проведены и онлайн занятия в Zoom. За такую тренировку тоже надо заплатить и стоимость аналогична той, которая во время группового занятия в клубе.

"Девушки, по вашим просьбам оставили на выходных дежурные группы", - с таким текстом накануне поступили клиентам СМС на телефоны.

Фитнес-клуб Киева организовал &quot;дежурные группы&quot; и продолжает работать несмотря на карантин выходного дня

Киевский фитнес-клуб работает в карантин выходного дня (фото: скриншот из Instagram)

Напомним, в Софийском соборе на период нового карантина, в субботу и воскресенье, отменили все богослужения.

Также мы ранее писали, что в карантин выходного дня "Эпицентр" заработал по-новому.

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