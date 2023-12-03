12 финансовых ошибок, которые ни в коем случае нельзя допускать в отношениях

Финансы являются одним из ключевых аспектов при формировании крепких и надежных отношений. Супругам нужно уметь находить общее видение на составление бюджета и расходы в семье. Иначе постоянные ссоры из-за денег приведут к потере доверия между партнерами и могут даже спровоцировать развод.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию банк "Власний рахунок" в Instagram .

Какие финансовые ошибки нельзя допускать в отношениях

"Люди часто избегают разговоров о финансах. Иногда это касается даже близких отношений. Но очень важно честно говорить о своих ожиданиях и финансовых планах, чтобы избежать конфликтов в будущем", - объясняют эксперты.

Они называют финансовые ошибки, которые не следует допускать в отношениях:

не говорить о финансовом будущем и финансовых проблемах

не быть честным (иногда откровенно лгать) относительно долгов и кредитов

не иметь собственных сбережений

не иметь собственных финансовых целей

не обсуждать большие финансовые расходы

не быть откровенным о своих финансовых страхах и тревогах

не обсуждать, как вы хотите управлять бюджетом в паре

не говорить о ваших ожиданиях, когда речь идет об экономии

не интересоваться домашними финансами

не прописывать шаги достижения общей цели

не устанавливать цели и приоритеты

не праздновать маленькие или большие победы

"Также очень важно хвалить друг друга, поддерживать, выражать благодарность, уважать границы вашего партнера и помнить, что вы - одна команда", - добавляют специалисты.

4 полезных рекомендации для семейного бюджета

Эксперты поделились полезными советами, которые помогут грамотно формировать семейный бюджет.

Следует придерживаться этих рекомендаций: