12 финансовых ошибок, которые ни в коем случае нельзя допускать в отношениях
Финансы являются одним из ключевых аспектов при формировании крепких и надежных отношений. Супругам нужно уметь находить общее видение на составление бюджета и расходы в семье. Иначе постоянные ссоры из-за денег приведут к потере доверия между партнерами и могут даже спровоцировать развод.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию банк "Власний рахунок" в Instagram.
Какие финансовые ошибки нельзя допускать в отношениях
"Люди часто избегают разговоров о финансах. Иногда это касается даже близких отношений. Но очень важно честно говорить о своих ожиданиях и финансовых планах, чтобы избежать конфликтов в будущем", - объясняют эксперты.
Они называют финансовые ошибки, которые не следует допускать в отношениях:
- не говорить о финансовом будущем и финансовых проблемах
- не быть честным (иногда откровенно лгать) относительно долгов и кредитов
- не иметь собственных сбережений
- не иметь собственных финансовых целей
- не обсуждать большие финансовые расходы
- не быть откровенным о своих финансовых страхах и тревогах
- не обсуждать, как вы хотите управлять бюджетом в паре
- не говорить о ваших ожиданиях, когда речь идет об экономии
- не интересоваться домашними финансами
- не прописывать шаги достижения общей цели
- не устанавливать цели и приоритеты
- не праздновать маленькие или большие победы
"Также очень важно хвалить друг друга, поддерживать, выражать благодарность, уважать границы вашего партнера и помнить, что вы - одна команда", - добавляют специалисты.
4 полезных рекомендации для семейного бюджета
Эксперты поделились полезными советами, которые помогут грамотно формировать семейный бюджет.
Следует придерживаться этих рекомендаций:
- ведите учет расходов - определите, какие у вас есть финансовые цели и посчитайте, сколько денег на них нужно. Составление бюджета поможет вам не сбиться с цели
- развивайте финансовые привычки - носите на работу ланчбоксы, выжидайте 48 часов перед большой покупкой, формируйте списки перед походом в супермаркет
- будьте командой - имейте общие финансовые цели и вместе идите к их реализации
- делитесь с партнером своими желаниями - важно говорить о своих финансовых целях и вместе разрабатывать стратегию их достижения
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