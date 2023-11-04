Как возвращать до 10% кэшбэка за покупки: проверенный лайфхак от финансиста

Украинцы могут существенно экономить, если будут пользоваться услугой банка - возвращение кэшбэка за покупки. Так можно получать значительные суммы ежемесячно, которые затем легко перевести на основной счет, или задонатить на ВСУ.

Как это сделать, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию финансиста Наталью Рудевич в Instagram .

Как возвращать до 10% кэшбэка за покупки

"Сейчас все больше банков предлагают выбирать категорию товаров и услуг, оплачивая которые, вам будет начисляться кэшбэк. Это способ получить часть денег назад после покупок. Категории здесь разные - продукты, медицина, оплата билетов, одежда. Кэшбэк может достигать и 10%", - говорит эксперт.

Рудевич советует выбрать два-три банка с кэшбэками и пользоваться ими. Сейчас кэшбэк выплачивают следующие банки:

Монобанк

Изибанк

Спортбанк

Таскобанк

А-Банк

ПУМБ

Банк Глобус

Юнеск банк

Аккордбанк

Сенс банк

Кристалл Банк

Категории товаров и проценты кэшбэка, которые предлагают банки (скриншот)

"В некоторых банках кэшбэк работает по умолчанию, а в некоторых нужно выбирать категорию на начало месяца. Если полученный кэшбэк дальше перечисляешь себе, то 19,5% с вас взыщет банк. А если перечисляете на ВСУ - налогов не будет", - объясняет Рудевич. .

Проверить предложения по кэшбэку во всех банках можно по этой ссылке.

"Можно зайти и выбрать тот кэшбэк, который вам нужен. Все в одном месте - поэтому очень удобно", - говорит финансист.