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Как возвращать до 10% кэшбэка за покупки: проверенный лайфхак от финансиста

Суббота 04 ноября 2023 08:00
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Как возвращать до 10% кэшбэка за покупки: проверенный лайфхак от финансиста Как возвращать до 10% кэшбэка за покупки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Наталья Рудевич

Украинцы могут существенно экономить, если будут пользоваться услугой банка - возвращение кэшбэка за покупки. Так можно получать значительные суммы ежемесячно, которые затем легко перевести на основной счет, или задонатить на ВСУ.

Как это сделать, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию финансиста Наталью Рудевич в Instagram.

Как возвращать до 10% кэшбэка за покупки

"Сейчас все больше банков предлагают выбирать категорию товаров и услуг, оплачивая которые, вам будет начисляться кэшбэк. Это способ получить часть денег назад после покупок. Категории здесь разные - продукты, медицина, оплата билетов, одежда. Кэшбэк может достигать и 10%", - говорит эксперт.

Рудевич советует выбрать два-три банка с кэшбэками и пользоваться ими. Сейчас кэшбэк выплачивают следующие банки:

  • Монобанк
  • Изибанк
  • Спортбанк
  • Таскобанк
  • А-Банк
  • ПУМБ
  • Банк Глобус
  • Юнеск банк
  • Аккордбанк
  • Сенс банк
  • Кристалл Банк

Как возвращать до 10% кэшбэка за покупки: проверенный лайфхак от финансистаКатегории товаров и проценты кэшбэка, которые предлагают банки (скриншот)

"В некоторых банках кэшбэк работает по умолчанию, а в некоторых нужно выбирать категорию на начало месяца. Если полученный кэшбэк дальше перечисляешь себе, то 19,5% с вас взыщет банк. А если перечисляете на ВСУ - налогов не будет", - объясняет Рудевич. .

Проверить предложения по кэшбэку во всех банках можно по этой ссылке.

"Можно зайти и выбрать тот кэшбэк, который вам нужен. Все в одном месте - поэтому очень удобно", - говорит финансист.

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Раньше мы писали о том, как обойти банковские комиссии и не тратить лишние деньги.

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