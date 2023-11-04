Как возвращать до 10% кэшбэка за покупки: проверенный лайфхак от финансиста
Украинцы могут существенно экономить, если будут пользоваться услугой банка - возвращение кэшбэка за покупки. Так можно получать значительные суммы ежемесячно, которые затем легко перевести на основной счет, или задонатить на ВСУ.
Как это сделать, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию финансиста Наталью Рудевич в Instagram.
Как возвращать до 10% кэшбэка за покупки
"Сейчас все больше банков предлагают выбирать категорию товаров и услуг, оплачивая которые, вам будет начисляться кэшбэк. Это способ получить часть денег назад после покупок. Категории здесь разные - продукты, медицина, оплата билетов, одежда. Кэшбэк может достигать и 10%", - говорит эксперт.
Рудевич советует выбрать два-три банка с кэшбэками и пользоваться ими. Сейчас кэшбэк выплачивают следующие банки:
- Монобанк
- Изибанк
- Спортбанк
- Таскобанк
- А-Банк
- ПУМБ
- Банк Глобус
- Юнеск банк
- Аккордбанк
- Сенс банк
- Кристалл Банк
Категории товаров и проценты кэшбэка, которые предлагают банки (скриншот)
"В некоторых банках кэшбэк работает по умолчанию, а в некоторых нужно выбирать категорию на начало месяца. Если полученный кэшбэк дальше перечисляешь себе, то 19,5% с вас взыщет банк. А если перечисляете на ВСУ - налогов не будет", - объясняет Рудевич. .
Проверить предложения по кэшбэку во всех банках можно по этой ссылке.
"Можно зайти и выбрать тот кэшбэк, который вам нужен. Все в одном месте - поэтому очень удобно", - говорит финансист.
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