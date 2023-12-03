12 фінансових помилок, які у жодному разі не можна допускати у стосунках

Фінанси є однією із ключових аспектів при формуванні міцних та надійних стосунків. Подружжю треба вміти знаходити спільне бачення на складання бюджету та витрати у сім'ї. Інакше постійні сварки через гроші призведуть до втрати довіри між партнерами і можуть навіть спровокувати розлучення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію банку Власний рахунок в Instagram .

Які фінансові помилки не можна допускати у стосунках

"Люди часто уникають розмов про фінанси. Іноді це стосується навіть і близьких стосунків. Але дуже важливо чесно говорити про свої очікування та фінансові плани, щоб уникнути конфліктів у майбутньому", - пояснюють експерти.

Вони називають фінансові помилки, які не варто допускати у стосунках:

не говорити про фінансове майбутнє і фінансові проблеми

не бути чесним (іноді відверто брехати) щодо боргів та кредитів

не мати власних заощаджень

не мати власних фінансових цілей

не обговорювати великі фінансові витрати

не бути відвертим про свої фінансові страхи та тривоги

не обговорювати, як ви хочете управляти бюджетом у парі

не говорити про ваші очікування, коли мова йде про економію

не цікавитись домашніми фінансами

не прописувати кроки досягнення спільної мети

не встановлювати мети й пріоритети

не святкувати маленькі чи великі перемоги

"Також дуже важливо хвалити один одного, підтримувати, виражати вдячність, поважати кордони вашого партнера та пам'ятати, що ви - одна команда", - додають фахівці.

4 корисних рекомендації для сімейного бюджету

Експерти також поділились корисними порадами, які допоможуть грамотно формувати сімейний бюджет.

Варто дотримуватись цих рекомендацій: