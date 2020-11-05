Байден запустив сайт, спрямований на підготовку до передачі йому влади

Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден запустив сайт перехідного періоду, спрямований на підготовку до передачі йому влади. На ньому наразі опубліковане тільки одне повідомлення.

Про це повідомляє Daily Mail.

На сайті Байдена вказується, що в декількох штатах США все ще здійснюється підрахунок голосів.

"Криза, перед якою опинилась країна, сувора - від пандемії до економічної рецесії, від кліматичних змін до расової несправедливості. Команда перехідного періоду буде продовжувати готуватися повним ходом, щоб адміністрація Байдена і Харріса могла приступити до роботи в перший день", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у США проходять загальні вибори. Американці обирають президента і віце-президента, також їм належить визначити новий склад Конгресу. На посаду глави Білого дому претендують Джо Байден і Дональд Трамп. Результат багато в чому залежить від результатів у "хитких штатах", де різниця в рейтингах опонентів мінімальна.

За даними телеканалу CNN, у Байдена поки 253 голоси вибірників, а у Трампа - 213. Для перемоги потрібно 270 голосів.

Крім того, раніше Байден заявляв, що переміг у кількості штатів, достатній для того, щоб набрати 270 голосів вибірників.