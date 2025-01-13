Финалистка "Холостяка-13" честно ответила, сколько тысяч долларов зарабатывает в месяц

По словам Анастасии, основными источниками ее дохода являются консультации по астрологии, нумерологии, таро и матрице судьбы, а также рекламные интеграции.

Также Юзьвак начали приглашать на различные ивенты, чтобы проводить медитации и уроки.

В общем, девушка призналась, что ее заработок ежемесячно составляет до 5000 долларов (более 200 000 гривен).

Сейчас девушка проживает в Лондоне, городе, который считается одним из самых дорогих в мире. Там она живет в квартире, аренду которой покрывают ее родители.

Настя Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Ежемесячная стоимость этой квартиры, которая является однокомнатной - 2800 фунтов (144 200 гривен)

На вопрос о том, сколько участница "Холостяка" тратит и ей нужно для жизни средств, уверяет, что ей нужно немного.

"Честно, вообще я осознала, что очень мало... Это может быть в экономрежиме... 1000 долларов трачу, если без путешествий", - поделилась Анастасия.

Напомним, недавно в сети раскрыли информацию об отце финалистки шоу «Холостяк» Анастасии Юзьвак, выяснив, что он занимал должность депутата. Мужчину заподозрили в причастности к коррупционным схемам.

Сама таролог отреагировала на эти обвинения и прокомментировала слухи относительно своего отца, который не появлялся в кадре проекта.