Финал сериала "Ты" спровоцировал споры в сети: "Общество сошло с ума"

О чем 5 сезон сериала "Ты"

События разворачиваются спустя годы. Джо Голдберг оказывается в самом влиятельном положении за всю историю своего существования. Женатый на богатой Кейт, он сваливает свои преступления на бывшую и возвращается в Нью-Йорк. Здесь он становится влиятельной известной личностью. Однако уже скоро его идеальную жизнь начинают разрушать призраки прошлого и темные желания.

"Нам очень нравилась идея завершить историю полным кругом. Мы в восторге от того, что Джо вернулся совсем другим человеком, чем был в первом сезоне. В сердце нашей финальной истории лежит противопоставление старого и нового", - объяснил продюсер Майкл Фоули.

В прошлых сезонах Джо всегда оставался в тени, но на этот раз его узнают в большом городе. Публика окрестила его как "принца на белом коне" и в социальных сетях за ним пристально следят. История становится еще более напряженной, когда он встречает молодую женщину Бронте, которую воплотила Меделин Брюэр.



Чем закончился сериал "Ты"

В финале Джо становится изгоем, когда общество узнает его истинное лицо. Он пытается сбежать из Нью-Йорка вместе с новой возлюбленной Бронте. Когда ему кажется, что счастье рядом, выясняется: у девушки совсем другие намерения.

Хотя сначала она поддалась его обаянию, теперь Бронте уверена - Джо именно тот монстр, каким она его и представляла. Она решает разоблачить его преступления и добиться признаться в убийстве близкого для себя человека - Бек из 1 сезона. В конце концов главный герой получает для себя самое страшное наказание - одиночество за решеткой.

Чем закончился сериал "Ты" (скриншот)

Как отреагировали в сети

Финал вызвал противоречивые реакции. Одним зрителям понравилось завершение истории, другие же остались недовольны.

"Джо был проблемой с самого начала. И он заслужил то, что получил в финале".

"Почему, черт возьми, вы сделали его таким в финале? Он заслуживал лучшего завершения".

"Почему людям не нравится финал? Я обожаю его персонажа, но он получил то, что заслужил. Хотя, как по мне, последнюю серию немного затянули. В целом сериал держал в напряжении. Это было круто! Надеюсь, скоро увижу Пенна в каком-то новом проекте".

"Комментарии меня пугают до смерти. Наше общество сошло с ума. Приятно, что последние моменты сериала указывают на это безумие, несмотря на то, что никто не посмотрел на себя внимательно".

"Вы должны были бы просто дать моему герою драматическую смерть, мне кажется, что его история не закончена с таким финалом".

"Я действительно не ожидала увидеть Джо в тюрьме. Ему там не место".

"Я уже посмотрел, честно говоря, это был предсказуемый конец".

"Люди, которые говорят, что конец был плохой, не поняли шоу. Они объяснили, что это реальность, а не выдумка, показав его как преступника. Лучшего завершения и быть не могло".

Пенн Беджли в роли Джо Голдберга (скриншот)

Сериал "Ты" - психологическая драма-триллер, снятая на основе одноименного романа Каролины Кепнес. Премьера состоялась 9 сентября 2018 года. Изначально создатели проекта планировали создать именно 5 сезонов и счастливы, что смогли завершить путь героя таким образом. Финал будто напоминает, что Джо - это серийный убийца, а не бойфренд мечты. Ранее мы рассказывали, как изменился Пен Беджли за годы работы над сериалом.