Финал сериала "Ты" спровоцировал споры в сети: "Общество сошло с ума"

Зрители з нетерпением ждали заключительный сезон сериала "Ты" (You) о серийном убийце Джо Голдберге, которого на экране воплощает Пенн Беджли. Однако финал вызвал споры среди фанов. Не всем понравилась судьба главного героя.
Как завершился 5 сезон "Ты" и что пишут о финале зрители, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). В материале присутствуют спойлеры!
События разворачиваются спустя годы. Джо Голдберг оказывается в самом влиятельном положении за всю историю своего существования. Женатый на богатой Кейт, он сваливает свои преступления на бывшую и возвращается в Нью-Йорк. Здесь он становится влиятельной известной личностью. Однако уже скоро его идеальную жизнь начинают разрушать призраки прошлого и темные желания.
"Нам очень нравилась идея завершить историю полным кругом. Мы в восторге от того, что Джо вернулся совсем другим человеком, чем был в первом сезоне. В сердце нашей финальной истории лежит противопоставление старого и нового", - объяснил продюсер Майкл Фоули.
В прошлых сезонах Джо всегда оставался в тени, но на этот раз его узнают в большом городе. Публика окрестила его как "принца на белом коне" и в социальных сетях за ним пристально следят. История становится еще более напряженной, когда он встречает молодую женщину Бронте, которую воплотила Меделин Брюэр.
В финале Джо становится изгоем, когда общество узнает его истинное лицо. Он пытается сбежать из Нью-Йорка вместе с новой возлюбленной Бронте. Когда ему кажется, что счастье рядом, выясняется: у девушки совсем другие намерения.
Хотя сначала она поддалась его обаянию, теперь Бронте уверена - Джо именно тот монстр, каким она его и представляла. Она решает разоблачить его преступления и добиться признаться в убийстве близкого для себя человека - Бек из 1 сезона. В конце концов главный герой получает для себя самое страшное наказание - одиночество за решеткой.
Финал вызвал противоречивые реакции. Одним зрителям понравилось завершение истории, другие же остались недовольны.
Сериал "Ты" - психологическая драма-триллер, снятая на основе одноименного романа Каролины Кепнес. Премьера состоялась 9 сентября 2018 года. Изначально создатели проекта планировали создать именно 5 сезонов и счастливы, что смогли завершить путь героя таким образом. Финал будто напоминает, что Джо - это серийный убийца, а не бойфренд мечты. Ранее мы рассказывали, как изменился Пен Беджли за годы работы над сериалом.
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При написании материала были использованы следующие источники: комментарии зрителей из Instagram сериала "Ты", Tudum, Wikipedia.