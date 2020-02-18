Фінал Нацвідбору Євробачення: коли й де дивитися, порядок виступу артистів

Нацвідбір на Євробачення 2020 підходить до свого кінця. Фінал національного відбору учасників відбудеться вже в цю суботу, 22 лютого. На ньому виступлять шість артистів, які вже пройшли у півфіналі. Боротися за право представляти нашу країну в Нідерландах будуть такі артисти:KHAYAT, TVORCHI, David Axelrod, KRUTЬ, JERRY HEIL, Go-A.

Виступати вони будуть в такому порядку:

KRUTЬ

JERRY HEIL

Go-A

David Axelrod

KHAYAT

TVORCHI

Головними суддями учасників будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль і продюсер радіохолдингу №1 в Україні "ТАВР Медіа", генеральний директор "Хіт FM" – Віталій Дроздов. Провідним фіналу Нацвідбору буде шоумен Сергій Притула.

Де дивитися фінал національного відбору:

Дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2020 можна буде у прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA: Перший, а також на YouTube.

Не пропустіть - трансляція розпочнеться у суботу, 22 лютого о 19:00.

Нагадаємо, що Євробачення 2020 стартує у травні в місті Роттердам. Перший і другий півфінали відбудуться 12 і 14 травня, в той час як гранд-фінал, у ході якого визначиться переможець, який відбудеться 16 травня.