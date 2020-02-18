Финал Нацотбора Евровидения: когда и где смотреть, порядок выступления артистов

Нацотбор на Евровидение 2020 подходит к своему концу. Финал национального отбора участников состоится уже в эту субботу, 22 февраля. На нем выступят шесть артистов, которые уже прошли в полуфинале. Бороться за право представлять нашу страну в Нидерландах будут такие артисты:KHAYAT, TVORCHI, David Axelrod, KRUTЬ, JERRY HEIL, Go-A.

Выступать они будут в таком порядке:

KRUTЬ

JERRY HEIL

Go-A

David Axelrod

KHAYAT

TVORCHI

Главными судьями участников будут Андрей Данилко, Тина Кароль и продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит FM" – Виталий Дроздов. Ведущим финала Нацотбора будет шоумен Сергей Притула.

Где смотреть финал национального отбора:

Смотреть финал нацотбора на Евровидение 2020 можно будет в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: Перший, а также на YouTube.

Не пропустите - трансляция начнется в субботу, 22 февраля в 19:00.

Напомним, что Евровидение 2020 стартует в мае в городе Роттердам. Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, в то время как гранд-финал, в ходе которого определится победитель, пройдет 16 мая.