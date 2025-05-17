Финал "Евровидения-2025": где смотреть, полный гид по трансляциям в Украине

Уже сегодня вечером, 17 мая, миллионы зрителей по всему миру увидят грандиозное музыкальное шоу - финал "Евровидения-2025". В этом году конкурс принимает Швейцария, и украинские зрители традиционно проявляют большой интерес к трансляции.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где и когда смотреть "Евровидение" в Украине, а также как послушать шоу по радио.

Когда состоится финал "Евровидения-2025": точное время

Финал песенного конкурса состоится 17 мая в швейцарском городе Базель на арене St. Jakobshalle. В нем примут участие 26 стран - 10 победителей каждого из полуфиналов, "Большая пятерка" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания), а также страна-хозяйка - Швейцария.

Начало шоу запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Перед выступлениями участников состоится традиционное шоу-открытие - так называемый "парад флагов", во время которого все финалисты пройдут по сцене на фоне музыки и визуальных эффектов. Это открытие длится ориентировочно 15-20 минут.

Далее начнутся основные выступления, которые продлятся примерно до 00:15-00:30 (каждый номер занимает 3-4 минуты).

Имя победителя "Евровидения-2025" станет известным ориентировочно после 01:00 ночи по киевскому времени.

Где смотреть "Евровидение-2025" онлайн в Украине

Права на трансляцию конкурса в Украине принадлежат Общественному вещателю - именно он официально обеспечивает просмотр финала на нескольких платформах:

Телеканалы:

"UA: Перший" (главный государственный телеканал, который транслирует шоу в прямом эфире, доступен в цифровом эфире, IPTV, на спутнике и в кабельных сетях)

"Суспільне Культура".

Онлайн-платформы:

официальный сайт "Суспільного" (на suspilne.media будет плеер с прямой трансляцией шоу)

YouTube-канал Eurovision Song Contest (здесь можно будет просматривать трансляцию в высоком качестве с оригинальным англоязычным комментарием)

приложение Eurovision (доступно для Android и iOS).

Радио:

"Радіо Промінь" (слушать трансляцию финала в прямом эфире с украинскими комментариями можно на частотах "Променя" по всей стране или через сайт radiopromin.ua)

"Українське радіо".

Что известно об участии Украины в финале

В этом году Украину на конкурсе представляет группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Музыканты будут выступать под седьмым номером.

Их песню уже отметили за глубокий месседж, драматургию композиции и нестандартную сценографию.

Группа состоит из трех участников: вокалиста Даниила Лещинского, гитариста Валентина Лещинского и барабанщика Федора Ходакова. Их выступление символизирует внутреннюю борьбу и силу духа украинцев во время войны.

Прогноз букмекеров на финал "Евровидения-2025"

Накануне финала букмекеры считают фаворитами конкурса следующих участников:

KAJ с песней "Bara Bada Bastu"

Шведская группа KAJ представляет страну с комедийной песней о сауне. Их выступление отличается легкостью и юмором, что привлекает как зрителей, так и жюри. Букмекеры оценивают шансы Швеции на победу в 42%, что может принести стране восьмую победу в истории конкурса.

JJ с песней "Wasted Love"

Австрийский исполнитель JJ представляет страну с эмоциональной поп-оперной балладой. Его мощный вокал и сценическая подача поразили как публику, так и экспертов. Шансы Австрии на победу оцениваются в 21%.

Louane с песней "Maman"

Французская певица Louane исполняет трогательную балладу, посвященную ее матери. Песня получила положительные отзывы за эмоциональность и искренность. Шансы Франции на победу составляют 8%.

Claude с песней "C'est la vie"

Нидерландский артист Claude представляет страну с многоязычной песней, сочетающей евродэнс и социальную тематику. Его шансы на победу оцениваются в 6%.