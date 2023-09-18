Фильм Шона Пена о войне в Украине покажут уже сегодня: где смотреть

Фильм о войне в Украине, снятый американским актером и режиссером Шоном Пенном, покажут для всех украинцев. Документальный фильм "Суперсила" можно будет посмотреть в эфире "Единых Новостей" сегодня, 18 сентября в 21:00.

Американский актер Шон Пенн застал первые дни полномасштабного вторжения России в Украину в самом эпицентре событий – он в то время находился в Киеве, куда приехал снимать документальный фильм о Владимире Зеленском и его пути от комика до президента.

Это был не первый визит Пенна в Украину, он побывал в Киеве в октябре 2021 года и даже съездил на боевые позиции в зону ООС.

В фильме "Суперсила" Шон Пенн описывает события в столице Украины в первые дни войны, которые он увидел, о первых ракетных атаках на столицу. С этого времени режиссер и его команда побывала в Украине еще 7 раз. Уже весной Пенн побывал в Киеве, Ирпене и Буче.

Шон Пенн имеет свой благотворительный фонд, организовавший сбор и доставку гуманитарной помощи в Украину.

Актер стал мощным голосом Украины в мире. Он потребовал от Американской киноакадемии предоставить Владимиру Зеленскому предоставить возможность обратиться к миру во время награждения Оскара – через месяц после вторжения РФ в Украину.