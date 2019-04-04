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Фільм "Шазам!": дивитися онлайн трейлер

STYLERФільми і серіали    04.04.2019 - 07:00
Фільм "Шазам!": дивитися онлайн трейлер
Кадр з фільму "Шазам!" (YouTube/planetakino)

Трейлер і огляд супергеройського фентезі "Шазам!" за коміксами DC- в матеріалі Styler

В український прокат 4 квітня виходить "Шазам!" - черговий бойовик всесвіту DC, знятий за однойменним коміксом.

Всього одне слово перетворює хлопчика-сироту на супергероя з силами легендарних богів. Чи зможе хлопчина правильно розпорядитися з надздібностями і перемогти підступного лиходія?

Шазам! - офіційний трейлер (YouTube / planetakino)

Сюжет фільму

Головний герой Біллі Бетсон - 14-річний підліток. У ранньому віці хлопчик втратив маму і з тих пір змінив вже кілька прийомних батьків. Одного разу він потрапляє в не зовсім типову родину - подружжня пара виросла в дитбудинку, а тепер виховує відразу кілька дітей різного віку.

Але і в них Біллі не збирається затримуватися, поки на його шляху не з'являється справжня магія. Хлопчик зустрічає чарівника, який передає йому всі свої сили.

Кадр з фільмуКадр із фільму (скрін YouTube / planetakino)

Тепер Біллі потрібно вимовити всього лише слово, і він перетворюється на дорослого чоловіка. Йому доступні надздібності древніх богів, чиї імена приховані в заклинанні "Шазам", - мудрість Соломона, сили Геракла, стійкість Атланта, міць Зевса, сміливість Ахіллеса і швидкість Меркурія.

Як і будь-якому супергероєві, Біллі доведеться боротися з лиходієм. Тедді Сивана в дитинстві виявився негідним сил Шазама, але він виріс і зміг опанувати темні чари.

Акторський склад

Дорослого супергероя і альтер-его Біллі зіграв Закарі Лівай ("Тор: Рангарек", "Вона ж Грейс"). Дуейну Джонсону також пропонували роботу в даному проекті, але актор відмовився заради ролі лиходія Чорного Адама в наступних фільмах всесвіту DC.

Кадр з фільмуКадр з фільму (скрін YouTube / planetakino)

Ештон Енджел зіграв підлітка Біллі. Роль Тедді Сивана виконав Марк Стронг ("Пипець", "Брати з Грімсбі"). Також у фільмі знімалися: Джимон Хонсу, Грейс Фултон, Йен Чен і інші.

Режисером комедійного суперегойского фентезі став Девід Ф. Сандберг ("Прокляття Анабель: Зародження зла", "І гасне світло").

До речі, в український прокат вийшов сімейний фільм "Дамбо" про слоненя, яке вміє літати. За основу сюжету було взято популярний мультфільм 1941 року.

Також в кінотеатрах відбулася перм'єра фентезі "Битва за Землю" про протистояння землян і прибульців в боротьбі за контроль над планетою.

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