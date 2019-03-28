Фільм "Битва за Землю": дивитися онлайн трейлер

Кадр із фільму "Битва за Землю" (YouTube / UFD Independent Films)

28 березня в прокат виходить фантастичний трилер "Битва за Землю". Дивитися онлайн трейлер фільму можна у нас на Styler - в матеріалі Styler

"Битва за Землю" - черговий фантастичний екшн від режисера Руперта Уайатта ("Повстання планети мавп"). На глядачів чекає захоплююче протистояння землян і прибульців у боротьбі за контроль над планетою.

Битва за Землю - офіційний трейлер (YouTube / UFD Independent Films)

Сюжет фільму

Дія розгортається в Чикаго, де на протязі десятиліття правлять інопланетні створіння. Прибульці встановили тотальний контроль над людьми. Мобільний зв'язок і інтернет заблоковані, знищені бібліотеки, а роботи-дрони щомиті стежать за тим, що відбувається в будинках і на вулицях.

Кадр із фільму "Битва за Землю" (скрін YouTube / UFD Independent Films)

Основна частина населення співпрацює з окупантами, адже завдяки неземному "Законодавцеві" в США більше немає соціальних проблем. Тільки невеликій групі людей вдається залишатися непоміченими, і саме вони готують повстання, щоб повернути планету.

Щоб зловити лідера повстанців, шеф поліції Чикаго вербує хлопця Габріеля - сина загиблого солдата.

Акторський склад

Режисером і співавтором сценарію фантастичного трилера став Руперт Уайатт, відомий своїми роботами "Повстання планети мавп", серіал "Той, що виганяє диявола". Заради зйомок Уайатт покинув проект екранізації коміксів "Гамбіт".

Віра Фарміга у фільмі "Битва за Землю" (скрін YouTube / UFD Independent Films)

Головні ролі у фільмі "Битва за Землю" виконали: Джон Гудман ("Великий Лебовські", "Бартон Фінк"), Віра Фарміга ("Пасажир", серіал "Мотель Бейтсів"), Ештон Сандерс ("Праведник", "Місячне світло"), Джонатан Мейджерс ("Білий хлопець Рик ", "Недруги").

Нагадаємо, за кілька тижнів до довгоочікуваної прем'єри в мережу злили першу серію заключного сезону "Ігри престолів".

Також раніше ми розповідали, що зірка серіалу Емілія Кларк перенесла інсульт і дві операції на мозку після зйомок першого сезону.