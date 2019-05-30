Фільм "Секрети домашніх тварин 2": дивитися онлайн трейлер

Секрети домашніх тварин 2 (скрін YouTube / B & H Film Distribution Company)

Забавні улюбленці повертаються на великі екрани в сіквелі "Секретів домашніх тварин"

Пригоди пухнастих улюбленців тривають в новому мультфільмі "Секрети домашніх тварин 2", який стартує в українському прокаті 30 травня. Дивитися онлайн трейлер сімейної комедії можна у нас на Styler.

Секрети домашніх тварин 2 - трейлер мультфільму (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Хазяйка Макса Кеті зустріла свою другу половинку, незабаром у них народився синок Ліам, і тепер песику потрібно звикати до малюка. Спочатку Максу доводиться терпіти тягання за вуха і інші докучання, але все-ж він полюбить карапуза і буде намагатися захистити його від усіх загроз.

Лялечка і Сніжок рятуватимуть тигра від лиходія-циркача, Бріджет спробує потрапити в зграю 40 кішок, що мешкають в квартирі бабусі ...

Улюблених пухнастиків і нових героїв чекають захоплюючі пригоди у великому місті з безліччю повчальних і дуже смішних ситуацій.

Кадр із фільму (скрін YouTube/B&H Film Distribution Company)

Перший мультфільм "Секрети домашніх тварин" вийшов у 2016-му та був дуже успішним у прокаті, а його продовження називають одним з кращих анімаційних фільмів цього року.

Режисером сиквела стали Кріс Рено ("Нікчемний я", "Міньйони") та Джонатан дель Валь.

В українському дубляжі герої мультика заговорили голосами зірок. Сніжка озвучив Сергій Притула, Соню - Олеся Жураковська, Макса - Андрій Федінчік, Бодю - Павло Шилько.

До речі, раніше в прокат вийшов фільм "Аладдін" із Уіллом Смітом у ролі Джина. Історію легендарного мультфільму студії Disney Гай Річі зняв з використанням найсучасніших кінотехнологій.

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