Фільм "Рокетмен": дивитися онлайн трейлер

Кадр з фільму "Рокетмен" (YouTube / B & H Film Distribution Company)

Біографічний мюзикл виходить на екрани українських кінотеатрів 6 червня 2019

Фентезі-мюзикл "Рокетмен" - це історія життя легендарного британського музиканта Елтона Джона. Трейлер фільму, виконавці головних ролей і цікаві факти про прем'єру - у нас на Styler.

Рокетмен - офіційний трейлер (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Cюжет

Реджинальд Дуайт в юності був дуже сором'язливим і міг тільки мріяти про світову популярність. Хлопець навчався грати на піаніно, потім почав складати пісні, але зробити крок до підкорення сцени боявся.

Все змінилося, коли Реджинальд вирішив взяти псевдонім Елтон Джон. Його екстравагантні образи, пісні і шоу підкорили серця мільйонів. Але за всім цим ховалася драматична історія, повна болю, розчарувань, боротьби з залежностями і перемог над собою.

Кадр з фільму (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Біографічний мюзикл був названий на честь космічної пісні Елтона Джона "Rocket Man", сам музикант є одним з продюсерів фільму.

Режисером картини став Декстер Флетчер. Його попередня робота "Богемська рапсодія" також розповідала історію видатного виконавця (соліста Queen Фредді Меркьюрі) і була удостоєна безлічі кінонагород.

Акторський склад

Головну роль в "Рокетмені" зіграв Терон Еджертон ("Робін Гуд", "Kingsman: Секретна служба"). Примітно, що актор сам виконав всі пісні у фільмі.

Спочатку на роль Елтона Джона був затверджений Том Харді, проте пізніше він покинув проект. У 2012 році, коли тільки з'явилася інформація про плани зняти байопік, Елтон Джон назвав найбільш підходящою кандидатурою для його головного персонажа Джастіна Тімберлейка.

Терон Еджертон у фільмі "Рокетмен" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Мати Елтона Джона Шейлу зіграла Брайс Даллас Ховард ("Чорне дзеркало", "Світ юрського періоду"). Роль першого менеджера співака Джона Ріда дісталася Річарду Меддену ("Гра престолів", "Медічі: Повелителі Флоренції"). Автора пісень Берні Топіна зіграв Джеймі Белл ("Біллі Еліот", "Фантастична четвірка").

До речі, світова прем'єра фільму відбулася в травні 2019 року на 72-му Каннському кінофестивалі. Елтон Джон і виконавець головної ролі Терон Еджертон здивували публіку спільним виконанням композиції "Rocket Man".

Також раніше ми писали, що Елтон Джон розкритикував росіян після того, як російський прокатник фільму "Рокетмен" вирізав з картини декілька "аморальних" сцен.