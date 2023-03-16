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Фильм с историями из музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова победил на кинофестивале в Санта Фе

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Четверг 16 марта 2023 21:18
Фильм с историями из музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова победил на кинофестивале в Санта Фе Фильм с историями из музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова победил на кинофестивале в Санта Фе (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В городе Санта Фе в Соединенных Штатах состоялся ежегодный кинофестиваль The Santa Fe Film Festival. Победителем в категории "Лучший интернациональный фильм" стала короткометражная лента Mariupol Survivors ("Выжившие в Мариуполе"), в которую вошли фрагменты трех историй из архива музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Сейчас в нашей стране идет война. Наша цель - в документальном сериале раскрыть всю правду о войне. Первая серия - о городе Мариуполь. Мы хотим рассказать правду об этой страшной войне", - так авторы презентовали ленту на фестивале.

Кинофестиваль, который проводится уже 20 лет, собирает кинематографистов, журналистов, лидеров индустрии и зрителей со всего мира. 35-минутный фильм Mariupol Survivors команда подготовила к участию в фестивале всего за девять дней.

"Мы узнали о The Santa Fe Film Festival, когда наш фильм был на этапе сценария. Но когда предоставили материалы разработки нашего проекта, у нас поверили организаторы фестиваля. Уже сейчас они отзываются о нашей работе так: "Вы единственные за историю существования нашего фестиваля, кто так поздно отправился и выиграл", - рассказали режиссер Мария Михно и сценарист Анастасия Баздырева.

Фрагменты историй, ставших частью фильма Mariupol Survivors, входят в архив музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.

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