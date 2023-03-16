Фільм з історіями з музею "Голоси мирних" Фонду Ахметова переміг на кінофестивалі у Санта Фе

У місті Санта Фе, що у Сполучених Штатах, відбувся щорічний кінофестиваль The Santa Fe Film Festival. Переможцем у категорії "Кращий інтернаціональний фільм" стала короткометражна стрічка Mariupol Survivors ("Ті, хто вижив у Маріуполі"), до якої ввійшли фрагменти трьох історій з архіву музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

"Зараз у нашій країні йде війна. Наша мета - у документальному серіалі розкрити всю правду про війну. Перша серія - про місто Маріуполь. Ми хочемо розповісти правду про цю страшну війну", - так автори презентували стрічку на фестивалі.

Кінофестиваль, який проводиться вже 20 років, збирає кінематографістів, журналістів, лідерів індустрії та глядачів з усього світу. 35-хвилинний фільм Mariupol Survivors команда підготувала до участі у фестивалі усього за дев'ять днів.

"Ми дізнались про The Santa Fe Film Festival, коли наш фільм був на етапі сценарію. Але, коли надали матеріали розробки нашого проекту, в нас повірили організатори фестивалю. Вже зараз вони відгукуються про нашу роботу так: „Ви єдині за історію існування нашого фестивалю, хто так пізно подався і виграв",- розповіли режисер Марія Михно та сценарист Анастасія Баздирєва.

Фрагменти історій, які стали частиною фільму Mariupol Survivors, входять до архіву музею "Голоси мирних" Фонду Ахметова. Архів музею налічує вже понад 60 000 історій.