Фільм "Ґодзілла 2: Король монстрів": дивитися онлайн трейлер

Кадр з фільму (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Фантастичний екшн виходить в український прокат 30 травня

"Ґодзілла 2: Король монстрів" - продовження видовищного бойовика 2014 року про величезного ящура-мутанта. Дивитися трейлер прем'єрного фільму можна у нас на Styler.

Ґодзілла 2: Король монстрів - офіційний трейлер (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Сюжет фільму

Науково-фантастичний екшн став третім фільмом кіновсесвіту MonsterVerse ("Ґодзілла", "Конг: Острів черепа").

Кріптозоологічне агентство "Монарх" докладає всіх можливих зусиль, щоб стримати могутніх чудовиськ. Цих створінь довгий час вважали вигадкою, міфічними істотами з давніх легенд, але вони виявилися цілком реальними і готові битися за світове панування.

Гігантові Ґодзіллі протистоятимуть суперхижаки Мотра, Родан і триголовий Кінг Гідора. Ця битва буде настільки жорстокою, що людству залишиться лише відійти в сторону і намагатися не загинули.

Кадр із фільму (скрін YouTube / Warner Bros. Pictures Ukraine)

Режисером фільму "Ґодзілла 2: Король монстрів" виступив Майкл Догерті ("Крампус", "Гаманець або життя"). Разом з Заком Шилдсом і Максом Боренштейном Догерті брав участь і в написанні сценарію до бойовика.

Головні ролі виконали: Міллі Боббі Браун ("Дуже дивні справи"), Віра Фарміга ("Закляття"), Кен Ватанбе ("Останній самурай"), Саллі Хокінс ("Форма води"), Кайл Чендлер ("Нічні гри"), Чарльз Денс ("Гра престолів") та інші.

Раніше ми розповідали, що в мережі з'явився унікальний ролик про серіал "Гра престолів", який складається з найбільш вражаючих епізодів серіалу.

До речі, актори, які зіграли в "Грі престолів" головні ролі, зізналися, що були незадоволені тим, як закінчився серіал для їхніх персонажів.