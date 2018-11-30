Disney покаже анімовані серії Star Wars для дітей

Одна з найбільших голлівудських студій Disney випустила офіційний трейлер анімованих Star Wars Galaxy of Adventures, який розрахований на дитячу аудиторію. Трейлер мутфильма опублікований в YouTube.

Події серіалу перекажуть сюжет шести епізодів Star Wars для аудиторії молодшого віку. Творці проекту повідомили, що в серіалі будуть використані оригінальні діалоги, музика, звукові ефекти, голоси акторів.

Кадри з трейлера: (starwars.com)

Перші шість короткометражних мультфільмів вийдуть вже 30 листопада на каналі Star Wars Kids. Після цього, у грудні, покажуть ще кілька поодиноких епізодів.

Офіційний трейлер, який дебютував у середу, показує, як будуть виглядати Хан Соло, Лея Органа, Люк Скайвокер, Чубакка, R2-D2 та інші персонажі.

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