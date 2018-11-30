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Disney покаже анімовані серії Star Wars для дітей

Lite » Кіно 30.11.2018 - 09:27

Одна з найбільших голлівудських студій Disney випустила офіційний трейлер анімованих Star Wars Galaxy of Adventures, який розрахований на дитячу аудиторію. Трейлер мутфильма опублікований в YouTube.

Події серіалу перекажуть сюжет шести епізодів Star Wars для аудиторії молодшого віку. Творці проекту повідомили, що в серіалі будуть використані оригінальні діалоги, музика, звукові ефекти, голоси акторів.

 

Кадри з трейлера: (starwars.com)

Перші шість короткометражних мультфільмів вийдуть вже 30 листопада на каналі Star Wars Kids. Після цього, у грудні, покажуть ще кілька поодиноких епізодів.

Офіційний трейлер, який дебютував у середу, показує, як будуть виглядати Хан Соло, Лея Органа, Люк Скайвокер, Чубакка, R2-D2 та інші персонажі.

Нагадаємо, що зірка "Зоряних воєн" страждає від уваги фанатів. Актриса Келлі Марі Трен, відома роллю Роуз Тіко у фільмі "Зоряні війни", видалила записи зі свого Instagram після переслідувань з боку розлючених фанатів франшизи.

Ми писали, що помер відомий продюсер "Зоряних війн". Гері Куртц помер у Лондоні. Йому було 78 років. У заяві його сім'ї сказано, що він помер від раку.

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