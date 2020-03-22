Філарет озвучив причину появи коронавіруса: винні геї

Коронавірус у світі й в Україні поширюється через одностатеві шлюби, вважає голова УПЦ КП патріарх Філарет. Він також назвав гомосексуалізм злом. На його думку, пандемія коронавіруса на землі покликана очистити планету, як Бог спалив Содом і Гоморру.

Патріарх Філарет заявив, що причиною пандемії коронавіруса на планеті є одностатеві шлюби – на його думку, захворювання стало покаранням за гомосексуалізм. Про це він розповів в інтерв'ю 4 каналу.

"Я маю на увазі, насамперед, одностатеві шлюби. І це причина коронавіруса. Бог спалив Содом і Гомору", – сказав він.

Філарет також розповів, чи перестануть в храмах причащатися зі спільної чаші.

"Зараз йде дискусія, чи можна причащатися з однієї ложки. Я ставлю питання: "Ви вірите, що це кров і тіло Ісуса Христа? Якщо ви не вірите, то не причащайтесь. А якщо вірите, то хіба від Христа можна отримати ці віруси?", – підкреслив він.

Філарет вважає, що здійснення церковних таїнств не є засобом поширення інфекції.

Філарет звинуватив ЛГБТ в поширенні коронавіруса

Нагадаємо, що раніше в УПЦ МП закликали ігнорувати карантин.

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