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МОЗ уточнив інформацію про кількість заражених коронавірусом у Києві

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 12:51
МОЗ уточнив інформацію про кількість заражених коронавірусом у Києві
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

У МОЗ пояснили різницю в даних відомства і КМДА про коронавірус в Києві

МОЗ уточнив інформацію про кількість заражених коронавірусом у Києві, про останній випадок у столиці повідомлять пізніше. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Жодної різниці в даних (МОЗ та КМДА, - ред.) немає. Той випадок, сьомий, ми говоримо про 6, Київ - про 7 випадків, це випадок який був повторно перепідтверджений в київській міській лабораторії, але діагноз і дослідження по цьому пацієнту були зроблені в мюнхенській лабораторії, яка через приватну лабораторію повідомила нам і ми його зафіксували на день раніше", - заявив він.

Ляшко також додав, що вчора по Києву виник дизбаланс у звітуванні щодо одного випадку.

"Київ його звітує пізніше, оскільки вони чекали підтвердження повторного у своїй лабораторії", - додав Ляшко.

Відзначимо, вчора ввечері мер Києва Віталій Кличко повідомив про 7 нових випадків коронавірусу в Києві. Пізніше МОЗ в своєму зведенні за день вказав, що нових випадків в столиці зафіксовано 6.

Як повідомляло РБК-Україна, на даний момент в Україні зафіксовано 47 підтверджених випадків коронавірусу. У країні діє карантин, українців закликають не виходити з дому.

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