Филарет озвучил причину появления коронавируса: виноваты геи

Коронавирус в мире и в Украине распространяется из-за однополых браков, считает глава УПЦ КП патриарх Филарет. Он также назвал гомосексуализм злом. По его мнению, пандемия коронавируса на земле призвана очистить планету, как Бог сжег Содом и Гоморру.

Патриарх Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса на планете являются однополые браки – по его мнению, заболевание стало наказанием за гомосексуализм. Об этом он рассказал в интервью 4 каналу.

"Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса. Бог сжег Содом и Гоморру", – сказал он.

Филарет также рассказал, перестанут ли в храмах причащаться из общей чаши.

"Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: "Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?", – подчеркнул он.

Филарет считает, что свершение церковных таинств не является средством распространения инфекции.

Филарет обвинил ЛГБТ в распространении коронавируса

Напомним, что ранее в УПЦ МП призвали игнорировать карантин.

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