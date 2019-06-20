Філарет відкинув томос: заява патріарха сколихнула мережу

У мережі вважають, що відкидання томосу – не найкраще рішення Філарета
Філарет відкинув томос і заявив про відновлення Київського патріархату. Про це він заявив на соборі УПЦ Київського патріархату. Патріарх скасував рішення архієрейського собору від 15 грудня 2018 року про саморозпуск і не прийняв томос про автокефалію, виданий Константинополем. У соціальній мережі Facebook в співтоваристві РБК-Україна користувачі бурхливо відреагували на заяву глави УПЦ КП.
Як повідомляється, собор 15 грудня 2018 року нібито не був Помісним собором, а був "зборами підписів архієреїв". Це послужило підставою для скасування рішення. Таким чином відновлюється Київський патріархат. У документі, прийнятому на соборі УПЦ КП, йдеться, що томос про автокефалію не відповідає статутам інших автокефальних церков і ставить у залежність від Константинопольського патріархату.
"Нас не влаштовує зміст томосу про автокефалію Православної церкви", - йдеться в документі.
В мережі по-різному поставилися до рішення Філарета:
Філарет відкинув томос на соборі УПЦ КП – реакція мережі (скріншот: facebook.com/www.rbc.ua)
Нагадаємо, раніше Філарет заявив, що в Україні зараз три православні церкви.
Також РБК-Україна повідомляло, що Філарет вийшов зі складу учасників синоду ПЦУ.