Фокус для ночных работников: ученые нашли способ избавления от сонливости

Существует много профессий с графиком, когда приходится работать до поздней ночи или даже целую ночь. Но выдержать такую работу бывает очень непросто и очень многих одолевает сонливость. Но есть способы, которые позволят сохранять бодрость до самого утра.

Какой способ есть способ справиться с сонливостью у ночных работников, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование ученых из Университета Хиросимы, опубликованном в журнале Nature.

Исследователи провели тесты разных стратегий сна, которые используют медицинские работники во время длительной смены, которая захватывает ночной период. Они проанализировали данные об исследованиях, проведенных в период с 2012 по 2018 год в различных больницах Японии.

Одна из смен у таких работников длится на протяжении 16 часов и захватывает почти целую ночь. Во время такого дежурства медсестрам обычно позволяется поспать один раз - до двух часов.

Исследователи смоделировали рабочую смену, которая длится с 16:00 до 09:00. В трех разных экспериментах участникам предлагали разные форматы:

Провести без сна всю ночь

Сделать один перерыв на 2 часа для сна

Сделать два перерыва - на 1,5 часа и на 30 минут

Во время экспериментов ученые оценивали, как длительность сна влияла на когнитивные способности и ощущение сонливости.

Как показал анализ, работники с одним перерывом на 2 часа, чувствовали усталость, сонливость и уже к 4 часа утра снова хотели спать. Снижение когнитивных способностей и сонливость сохранялись до конца рабочего дня.

Лучший результат показали те работники, которые делали перерыв дважды - они спали 90 минут до полуночи и 30 минут - около 03:00 утра.

Исследователи отмечают, что сон в полтора часа отвечает полному циклу и поэтому просыпаться после него значительно легче. А короткий перерыв на 30 минут позволяет повысить бодрость и внимательность.

Ученые уверены, что такой способ подойдет не только для ночных работников, но и для молодых родителей, которые ухаживают за новорожденным или для студентов, которые мало спят во время сдачи сессий.