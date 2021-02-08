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Синоптики назвали дату потепління в Україні

Новость на русском → Понеділок 08 лютого 2021 07:01
Синоптики назвали дату потепління в Україні Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро зміниться з приходом відлиги, але потім повернуться морози і посиляться ще більше. Синоптики дали прогноз на найближчі десять днів, у яких видно, скільки буде опадів і яка очікується температура повітря.

Прогнозом на найближчі дні поділилися синоптики ресурсів Gismeteo і Метеопрог.

Судячи з карт погоди, 8-12 лютого в країні буде багато опадів. У понеділок-вівторок - сильні снігопади в більшості областей. На Півдні - переважно дощ.

З вівторка, 9 лютого, морози почнуть спадати, і до п'ятниці, 12-го числа, буде вже плюсова температура вдень на Півдні - навіть вище - до +10 градусів. Вночі мінусова температура збережеться (крім південної частини країни, де буде вище нуля).

А от в наступні вихідні, 13-14 лютого, в країну нагряне антициклон. Опади припиняться, але температура сильно знизиться. На Півночі буде нижче 20-градусних значень. Дуже холодно буде на Заході - вдень до -15, вночі - до -24 градусів.

Морози будуть триматися кілька днів, але потім стовпчики термометрів знову поповзуть вгору.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова та Одеси.

Синоптики назвали дату потепління в УкраїніСиноптики назвали дату потепління в УкраїніСиноптики назвали дату потепління в УкраїніСиноптики назвали дату потепління в Україні

Погода в Україні, прогноз на 10 днів (фото: gismeteo.ua)

Синоптики ресурсу Метеопрог також прогнозують снігопади в найближчі дні, потім потепління і повернення морозів. Принаймні, такий прогноз вони дали для Києва.

Синоптики назвали дату потепління в Україні

Погода в Києві, прогноз на тиждень (скрін: meteoprog.ua)

Зазначимо, що про потепління, а потім про сильні морози попередила і синоптик Наталка Діденко.

Крім того, синоптик Вазіра Мартазінова розповіла, що буде з кліматом в Україні в найближчі п'ять років.

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