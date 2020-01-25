В Україну увірвуться потужні снігові зливи: які області під ударом

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні скоро дуже сильно зіпсується

Погода в Україні скоро різко зміниться - на зміну антициклону і сонячним дням прийде атмосферний фронт. Стихія принесе сильні дощі упереміш із мокрим снігом, але в найближчі дні в країні буде сонячно і досить тепло. Коли очікувати негоди і які області постраждають найбільше - в матеріалі Styler.

За прогнозами синоптиків Українського гідрометцентру, в неділю, 26 січня, країна буде під дією антициклону. Вдень мінлива хмарність без опадів, температура від +2 до +6, на Півдні очікується +5... +8. Найближчої ночі по всій Україні від -2 до +1 градуса.

В Києві в неділю вдень +3... +5, вночі -1... +1, без опадів.

Погода в Україні 26 січня (фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 27 січня, температура істотно не зміниться, але в Закарпатській, Івано-Франківській та Одеській області можливий невеликий сніг (на Закарпатті - зі снігом).

А от з вівторка, 28 січня, більшість областей опиняться під дією атмосферного фронту - якщо на Закарпатті, Прикарпатті, у Вінницькій, Черкаській і Одеській області невеликі опади - то Центр, Схід і Південь накриє досить сильний дощ, місцями упереміш зі снігом. Опади не передбачаються лише в північних і північно-західних областях.

Погода в Україні 27 і 28 січня (фото: meteo.gov.ua)

А ось 29 і 30 січня вже вся країна опиниться під впливом циклону, протягом двох днів Україну заливатимуть дощі упереміш зі снігом. При цьому температура повітря вдень буде досить високою - від +2 до +8 градусів, вночі - невеликий плюс.

Погода в Україні 29 і 30 січня (фото: meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Діденко у своєму прогнозі називає датою повернення атмосферного фронту в Україну - середу, 29 січня.

А на 26 січня прогнозує від +4 до +9 градусів на Півдні, та +2... +5 - на інших територіях.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)