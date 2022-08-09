Що може фен для волосся: незвичайні способи його застосування в господарстві

Розтягуємо вузькі джинси

Джинси після прання і сушіння завжди трохи сідають і якщо у вас модель штанів, що дуже облягає фігуру, то натягнути їх буде проблематично. Нагрійте тканину феном, і вона легко розтягнеться на вашій фігурі.

Сушимо нігті

До виходу з дому на важливий захід залишилося зовсім небагато часу, а у вас не висох лак на нігтях? Не біда. Озбройтеся феном і підсушіть лак буквально за 5 хвилин.

Видаляємо етикетки та наклейки

І тут вам знову стане в пригоді фен, якщо наклейки або етикетки приклеїлися намертво і віддираються шматочками. Просто нагрійте їх феном і гарячий клей стане більш еластичним. Це допоможе зняти наклейку цілком.

Видаляємо віск з меблів

Накапали воском на меблі або підлогу? Неприємно, але поправимо. Не поспішайте братися за ніж, щоб зрізати пляму воску, - так ви пошкодите поверхню.

Нагрійте феном і швидко видаліть пляму рідкого воску, поки вона знову не застигла.

Розігріваємо ліжко

Лягати в холодне ліжко приємно тільки влітку, в сильну спеку. А ось в інший час холодна постіль викликає жах і огиду.

Складіть ковдру у вигляді намету, залиште невеликий отвір і вставте в нього фен. Нагрівайте буквально 3-5 хвилин і не залишайте без нагляду. Перегрів фена може привести до поломки або сильно перегріти матеріал.

Розтягуємо взуття

Засоби для розтягування нового взуття хороші, але вони під рукою є не завжди. Одягніть товсті шкарпетки, намажте взуття маслом або жирним кремом (найкраще з силіконом) і взувайтеся.

А потім прогрійте теплим феном в тих місцях, де вам натирає найбільше. Тепер можете вимкнути фен, зняти шкарпетки та ходити в новому взутті.

Гладимо одяг в поїздках

Дорожні праски є не у всіх, а в готелях або хостелах вони теж не завжди бувають. Повісьте пом'ятий одяг на плечики та залиште у ванній, поки будете приймати душ. Він розпариться і трохи відвисне. А потім просушіть тканину феном.