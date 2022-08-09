Что может фен для волос: самые необычные способы применения его в хозяйстве

Привычные вещи, которые есть в каждом доме, мы используем в основном по назначению. И не задумываемся о том, в каких ситуациях они могут стать просто незаменимыми.
Обычный фен для сушки волос может нам служить утюгом в поездках или помочь растянуть джинсы. Что еще можно сделать феном для волос в хозяйстве - читайте ниже.
Джинсы после стирки и сушки всегда немного садятся и если у вас модель штанов, очень облегающая фигуру, то натянуть их будет проблематично. Нагрейте ткань феном, и она легко растянется на вашей фигуре.
До выхода из дома на важное мероприятие осталось совсем немного времени, а у вас не высох лак на ногтях? Не беда. Вооружитесь феном и подсушите лак буквально за 5 минут.
И тут вам снова пригодится фен, если наклейки или этикетки приклеились намертво и отдираются кусочками. Просто нагрейте их феном и горячий клей станет более эластичным. Это поможет снять наклейку целиком.
Накапали воском на мебель или пол? Неприятно, но поправимо. Не спешите браться за нож, чтобы срезать пятно воска, - так вы повредите поверхность.
Нагрейте феном и быстро удалите пятно жидкого воска, пока оно снова не застыло.
Ложиться в холодную постель приятно только летом, в сильную жару. А вот в остальное время холодная постель вызывает ужас и отвращение.
Сложите одеяло в виде палатки, оставьте небольшое отверстие и вставьте в него фен. Нагревайте буквально 3-5 минут и не оставляйте без присмотра. Перегрев фена может привести к поломке или сильно перегреть материал.
Средства для растягивания новой обуви хороши, но они под рукой есть не всегда. Наденьте толстые носки, намажьте обувь маслом или жирным кремом (лучше всего с силиконом) и обувайтесь.
А потом прогрейте теплым феном в тех местах, где вам натирает больше всего. Теперь можете выключить фен, снять носки и ходить в новой обуви.
Дорожные утюги есть не у всех, а в гостиницах или хостелах они тоже не всегда бывают. Повесьте мятую одежду на плечики и оставьте в ванной, пока будете принимать душ. Он распарится и немного отвиснет. А потом просушите ткань феном.
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