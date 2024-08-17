Как часто нужно менять полотенца, чтобы избавиться от фекальных патогенов и других бактерий

Вместе с постельным бельем ваши полотенца ежедневно контактируют с наиболее интимными частями вашего тела. И хотя мы обычно просто вешаем их после использования и не задумываемся дальше, это может привести к очень неприятным последствиям для нашего здоровья. Как часто нужно стирать полотенца для ванной и когда нужно их менять?
РБК-Украина (проект Styler) сделало материал с советами и предупреждениями, как следует обращаться с полотенцами, чтобы они не стали причиной вреда для здоровья.
Ваши полотенца для ванной контактируют со всеми частями тела от головы до пяток. Это означает, что полотенца могут загрязняться разными патогенами, повышающими риск инфекций.
К таким патогенам относятся:
Лучше стирать полотенца после каждого использования, но их можно использовать 2-3 раза, если вы тщательно высушиваете их между использованием.
Важно высушивать полотенца после использования, ведь высыхание помогает уничтожить потенциальные микробы и предотвращает их размножение.
Есть несколько исключений из правила регулярной стирки: если у вас есть открытые раны или царапины, недавно проводилась операция (включая удаление родинок или рака кожи), или если вы страдаете от экземы или других кожных высыпаний, вам следует чаще менять полотенце. Используйте новое полотенце после каждого душа до полного заживления кожи.
Стирайте полотенца в горячей воде с детергентом и сушите их при высокой температуре. Это помогает снижать количество микробов и плесени.
Можно также использовать жидкий отбеливатель или стиральные продукты с активированным кислородным отбеливателем для повышения эффективности стирки. Не забывайте мыть руки после контакта с грязными полотенцами.
Ваша способность высушить полотенца может зависеть от климата. В сухом климате полотенца высыхают быстрее, в то время как во более влажном климате долго могут оставаться влажными.
Не все испытают проблемы из-за нерегулярной стирки полотенец, но если ваше полотенце имеет запах плесени (который вызван грибком), этот запах может передаваться на кожу. Для людей с аллергией на плесень это может спровоцировать или усугубить аллергические симптомы.
Также возможен перенос патогенов с полотенец на кожу, хотя риск заболеть полотенцем обычно меньше, чем от контактов с твердыми поверхностями (например, дверными ручками и мокрыми полами).
Чтобы поддерживать полотенца свежими и чистыми, следуйте следующим советам:
Стирайте полотенца для рук с такой же частотой, как и полотенца для ванной. Относительно кухонных полотенец они могут быть очень загрязнены.
Предыдущие исследования выявили колиформные бактерии на 89% кухонных полотенец и бактерии E. coli на 25% образцов. Полотенца, стиравшиеся в течение трех дней, имели меньше E. coli, чем не стиравшиеся более четырех дней.
Поэтому полотенца следует стирать часто, ежедневно, если используете их для протирания пятен, и распределяйте их для конкретных целей, таких как вытирания посуды и рук.
Раньше мы уже писали, как нужно стирать полотенца так, чтобы они оставались пушистыми и яркими.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Everyday Health, Self, WebMD.